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【一帶一路】巴基斯坦割地倒數計時？秋天危機將爆發

我們曾經報導，巴基斯坦官員，開心接受中國一帶一路，卻不知可能已中債務陷阱。

By 吳東文,台灣英文新聞－編輯
2018/07/23 11:02

習近平

習近平（美聯社）

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)我們曾經報導，巴基斯坦官員，開心接受中國一帶一路，卻不知可能已中債務陷阱。請參考我們先前報導。美國媒體報導，巴基斯坦的支付，最快可能在秋天爆發問題。

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華爾街日報》報導，巴基斯坦在三年前，開始接受中國貸款亂建設，導致現在陷入債務危機。例如報導介紹，接受中國援助興建的巴基斯坦第二大城捷運，其實經濟效益不高，要靠補助維持營運。

報導介紹一位資深官員的説法，表示巴基斯坦已經無法如期支付，積欠中國的電力債款，且更大的問題，可能會在今（2018）年秋天爆發，因爲該國新政府，很可能會向國際貨幣基金，請求支援。《華爾街日報》介紹，在此情況下，國際貨幣組織，很可能會限制巴基斯坦的借款和政府支出，對中國一帶一路計劃來説，是個難以抹去的污點。

另外，根據報導，中國自己，似乎也開始發現巴基斯坦情況不太妙。根據報導引述一份中國今年3月發行，介紹巴基斯坦投資的指南，顯示中國稅務當局警告，巴基斯坦還債能力，相當低，且某些債務以成爲壞賬。

另外，根據報導，有些專家開始擔心，中國會不會重復對付斯里蘭卡的手段：在債務不履行時，要求巴基斯坦，交出重要軍事港口使用權。

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