〈財經主筆室〉從捷安特中國經驗 看人口紅利不是萬靈丹

自行車大廠巨大集團董事長杜綉珍上周在一場論壇演講，首度證實在中國面臨共享單車的嚴峻挑戰，在中國市場需求只剩三分之一，從近300萬台到現在不到百萬台，巨大將放棄「一個中國可以騎到全世界」夢想，也不再迷信中國的世界工廠，未來改強調在地生產短鍊供應，之前更宣布在歐洲匈牙利設廠。而巨大的中國經驗也證明了，人口紅利不見得是萬靈丹，對於台商目前正前仆後繼進入甫宣布成為第六大經濟體-印度的台商來說，可以成為一個借鏡。

捷安特一直是台灣的驕傲，其全球化布局的46年歷史，可說是一頁傳奇，是台商企業走向國際化大型集團的最佳示範樣版。不過筆者去年曾撰文《從ofo收購網路謠言看捷安特的困境》就點出巨大在中國發展24年來，市占率始終無法快速擴大，又面臨共享單車快速崛起的極嚴峻挑戰，果然一年後的今天，公司證實，滿山滿谷的自行車「共享垃圾」與一轉身就看不見女朋友的霧霾，讓巨大在中國的市場大幅滑落剩3分之1。

除此之外，人口紅利的迷思也不再，高達14億的人口不是公司銷售與獲利的保證，而低廉的人力成本也終成「明日黃花」，正被東協生產基地所取代。

當然以美國總統川普為首的全球貿易保護主義的興起，終於讓巨大決定放棄透過中國進軍全球的策略。杜綉珍說得明白，她說，「在歐洲馬上就有反傾銷政策，中國製造自行車運到歐盟要付超過40%進口稅。美國一旦通過對中「301法案」，9月中電動自行車要被多加25％懲罰性關稅。10月中若第三波納入所有自行車與自行車零件，再加增10％稅。」所以巨大原本打的是兩岸分工的製造策略將轉向，未來將改為在地化生產、要快速因應、要短鏈供應，最重要是改「IOT（物聯網）」，從工業4.0學到自動化、客製化服務。

巨大長達46年的全球化、26年的自有品牌與深耕中國24年的經驗是一個寶藏，雖然當初進入中國也並不迷信人口紅利，做足功課才謹慎進入，但正如前董事長劉金標所說「摸著石頭過河」，中間面臨太多當初所想像不到經銷寡占、收帳、人才、低價競爭等困境。同樣最新崛起的人口紅利大國印度人口逾13億，不只前六大更誇下2030年前三大經濟體宏願，今年更以高達7.7％GDP成長率傲視全球。

近期台灣科技大廠包括鴻海集團、宏達電都宣布新的設廠計畫，已有超過130家台商進入布局，但同時最近也傳出美國蘋果進駐印度超過十年，市占率卻只有2.5%、手機賣輸小米等低價機種而讓三名高管走人等新聞，且印度去年的外來投資其實不增反減等訊號，事實上每個市場都有其獨特問題且瞬息萬變，沒有進去誰也不能保證，全球化沒有你我想像的簡單，人口紅利與世界工廠都不是萬靈丹，就算看好投資前也需先做好最壞的打算，預設停損點並保持彈性。