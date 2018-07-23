中客假觀光真犯案事件頻傳   移民署：對有疑慮個案加強審核

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）根據警方統計，今年1月至5月，中國人士以觀光名義來台從事非法行為共計337件，19日警方再度查獲以觀光名義來台鎖定日籍旅客行竊案件，移民署對此再度重申，為維護台灣社會安定，針對有疑慮的申請個案進行嚴格查證並請申請人補充相關事證說明，並呼籲代辦旅行業者，勿以虛假文件提出申請，善盡注意義務。

近期曾有媒體報導，移民署對於中國籍旅客審查趨於嚴格，中國女性遊客來台訪友，移民署要求出示微信記錄證明，台灣旅行社業者更指出，一名中國旅客申請來台自由行遭要求補件8次之多，實屬荒謬。

對此，移民署為釐清個案，對此進行調查，發現該個案申請人的申請文件前後內容不一致，並通知其補充相關資料，而該中籍旅客或代辦業者卻連續自行撤件2次之多，直到第3次才依規定補充相關資料，非業者所聲稱遭要求補件8次。

移民署重申，由於近期中國人士以觀光名義來台從事非法案件共計337件，為杜絕此類不法情事持續發生，移民署將針對有疑慮的申請個案嚴加審查，並非通案性要求，若申請資料齊全，無違法記錄等，均可於2個工作天合法出入境許可證。

移民署也表示，截止今年6月止，來台觀光的中國籍旅客，與去年同期相較增加近2萬人，自由行部分增加1萬5千人，二者合計增加3萬4,392人，增加幅度約3.9%，而根據中國媒體新華網報導，中國政府今年1-6月簽發的「往來台灣通行證」較去年同期增長23.8%，並無媒體報導中國遊客減少一事。

移民署強調，為便利陸客來台旅遊，移民署自2015年1月1日起推出速件處理機制，倘中國旅客有急於入境的需求，在當日中午12點前提出申請，並繳交速件處理費每人新台幣300元，並備齊應繳文件下，當日即可取證。