倫敦《大英自然史博物館展》絕種渡渡鳥及達爾文手稿再現！中正紀念堂即日起開展至9月

大英自然史博物館(圖片來源:聯合數位文創)

位於倫敦的大英自然史博物館 (The Natural History Museum) 典藏品多源自大英博物館,並從1881年建成後開放參觀,其位於大廳入口處的栩栩如生恐龍模型吸引許多來自世界各地的觀光客,以及當地不分年齡的民眾參觀。

「大英自然史博物館展」(Treasures of the Natural World) 為博物館首次策劃的海外巡展,台灣為亞洲巡展的第3站,先從倫敦出發至東京,接著前往新加坡後移師至台灣。展品必須被精準的控制在特定的溫度及濕度下,因此來自英國的館方人員也親自參與規劃及佈展。



館方人員細心檢查展品(照片翻攝自大英自然史博物館展-台灣站臉書)

大英自然史博物館擁有許多國際上具科學性研究指標的館藏,這次的展覽一共分為6大展區,故事從兩位與博物館有深厚淵源的學者展開,分別為漢斯 · 斯隆爵士 (Sir Hans Sloane )與理查 · 歐文爵士 (Sir Richard Owen) 。

追溯到最初,部分展品來自漢斯 · 斯隆爵士的大量私人收藏,它們於1753年斯隆爵士過世後成為首批館藏,而古生物學家理查 · 歐文爵士接棒管理博物館,他積極奔走尋找資源將其打造成一座專門的自然史博物館,並於1881年正式落成啟用,開放供大眾參觀。



位於中正紀念堂的展區照片(照片提供:聯合數位文創)

在這次的展覽中,大英自然史博物館自8,000萬件館藏中精選超過200件以上的標本來台展出,每一件展品都有其文化背景及歷史來源,從他們身上更可以重新認識這個世界發展的起源。重點展品包含達爾文的《物種起源》 (On the Origin of Species)手稿及啟發他物競天擇理論的研究資料、古埃及人敬神用的貓咪木乃伊、受詛咒及沾滿歷任持有者鮮血的紫水晶等。



達爾文的《物種起源 》(On the Origin of Species)手稿(照片提供:聯合數位文創)

其中值得一提的是,部分展出的古標本與當代流行文化之間具有巧妙的連結,如成分類似超級英雄電影中<超人再起> (Superman Returns)提到的超人剋星「氪星石」礦物、卡通冰原歷險記中帥氣主角狄亞哥的劍齒虎模型,愛麗絲夢遊仙境中出現過的已滅絕物種渡渡鳥模型等。



劍齒虎(照片提供:聯合數位文創)

此外,台北站特別加入國立自然科學博物館的瀕臨滅絕的台灣蝴蝶,以及已絕種的雲豹標本共襄盛舉,期望藉由這些珍貴展品讓民眾更加珍惜大自然的美好,共同維護生物多樣性。

展覽資訊

日期:2018/07/04 - 09/19

地點:中正紀念堂2、3展廳

