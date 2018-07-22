政大新校長遴選　郭明政勝出 

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）政大校長遴選委員會今(22)日召開會議，針對進入最後階段的3位候選人進行投票，最後由政大法學院前院長郭明政，獲選為政大新任校長。

綜合《自由》與中央社報導，政治大學今(22)日舉行校長遴選委員會，並進行最終投票，從3位校長候選人李蔡彥、林元輝、郭明政中票選。最終結果晚間7點左右出爐，由法律學系教授、國家年金改革委員會委員郭明政，獲得21位遴委中14人同意，以過半數、且最多同意票，當選政大新任校長。

郭明政是政大法律系畢業，之後赴德國慕尼黑大學取得博士學位，曾任開南大學人文社會學院院長、政大法學院院長，現任政治大學教授，同時兼任總統府年金改革委員會委員。



郭明政在治校理念中談到，大學的主要任務在於人才培育，社會貢獻是大學評價最重要指標。他認為未來政大要更積極推動國際化、走出國門，勇敢邁向全世界。同時也要走出校門，與政府、企業和第三部門積極合作研發與人才培訓。



為了配合國家發展和社會需求，郭明政認為，除培育具多元跨領域的人才，也要培育兼具本土扎根與國際視野的人才。他也會擴大院系所自主，新聘與升等尊重各系所專業考量，並致力於創造優質的學術成長環境，同時強化校友連繫，推動鮭魚返鄉計畫。

政大校長遴委會辦法中，最後投票須由21位遴選委員執行，候選人需獲遴委過半同意票（11票）中的最高票者，才是校長當選人。

中央社引述政大校長遴委會發言人陳志輝說，遴選委員會共21位委員，每人有3張選票，分別代表3位候選人。每張選票都有贊成和反對的選項，第一輪投票時，獲遴委過半同意票（11票）中的最高票者，即為校長當選人。

《自由》引述陳志輝表示，今天投票結果順利，其中李蔡彥獲10票、不同意票9票、廢票2票；林元輝獲同意票6票、不同意票14票；郭明政獲同意票14票、不同意票7票，最終由郭明政當選政大新校長。

政治大學現任校長周行一，去(2017)年宣布任期屆滿後不續任，校方因此組成校長遴選委員會，展開遴選作業。政大校長遴選委員會今年5月公告候選人名冊，共有7人角逐。

政大6月中旬進行「候選人同意權投票」，最後政大資訊科學系教授李蔡彥、政大傳播學院院長林元輝、政大法學院前院長郭明政等3位候選人通過門檻，進入最後階段。



政大校長遴選委員會今天召開會議，邀請通過同意票門檻的3位校長候選人說明治校理念和詢答，之後再由遴選委員進行投票。今天晚間政大校長遴選委員會舉行記者會，公布遴選結果，由政大法學院前院長郭明政，獲選成為政大新任校長當選人。

據了解郭明政在第一輪投票中，是唯一獲得遴選委員過半數同意票的候選人。政大會將遴選結果盡快報教育部核定聘任。