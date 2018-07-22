澎湖油庫漏油6.3萬公升　中油23日交懲處名單

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）中油澎湖油庫漏油事件，嚴重汙染海洋及當地土壤，讓各界譁然。經濟部長沈榮津高度重視，並指示中油針對相關人員懲處要加快腳步。中油表示，明(23)日整治計畫及懲處名單就會出爐。

綜合中央社與聯合報報導，經濟部長沈榮津日前接受廣播訪問說重話，坦言國營事業「螺絲鬆掉了」，此事暴露中油管理上確有疏失，他已要求一周內提出檢討報告，懲處這一、兩天就會出來，「懲處層級該連坐就連坐，包括督導的副總」。



據報導，中油澎湖湖西油庫，去(2017)年中便發生漏油事件，相關主管卻隱匿不報。中油總公司今年五月才發現，推估外漏約6.3萬公升95汽油。

澎湖縣環保局事後公布地下水監測報告，其中「總石油碳氫化合物」濃度為每公升33.2毫克，超出管制標準3.3倍。依「土壤及地下水污染整治法」裁罰新台幣50萬元，中油隱匿油庫漏油的部分，則裁罰600萬元。

中油副總經理黃仁弘表示，中油公司20日內部開會，這個週末也都在處理相關事宜，23日除了向經濟部報告懲處名單，也會將整治報告送給澎湖縣政府。



黃仁弘表示，這次懲處名單「級別會高一點」，下至營業處，上至執行長、副總經理都會受到處分，23日向經濟部報告後，也會公開對外說明。



至於後續處理情形，黃仁弘說，整治計畫若經澎湖縣政府同意，就會即刻進行；中油也會和地方環保局同步進行土壤和地下水檢測，大約這個禮拜就會有結果。若檢測結果發現確實會影響到民眾，不排除提出補償或賠償。