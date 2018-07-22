杜絕爭議  8類醫美手術將需麻醉專科醫師施行

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）衛福部今（22）日表示，8類風險高的醫美手術，若手術需全身或重度麻醉，須由麻醉專科醫師執行，最快9月公告施行。

針對6月8日預告的「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法修正草案」特定美容醫學手術相關條文建議，衛福部日前邀集醫界團體召開會議。

會議決議，以下8類手術，若為全身麻醉或重度鎮靜之靜脈注射麻醉，應由麻醉專科醫師執行，若為中度或輕度鎮靜麻醉，則須有受麻醉鎮靜訓練之另一名醫師在場，以確保病人安全。

衛福部表示，施術醫師若無明定專科醫師資格，則應接受過相關訓練並領有證明後，始得施行。

8類手術為：

臉部削骨：整形外科、耳鼻喉科、口腔顎面外科、眼科、神經外科。 臉部以外其他部位削骨：整形外科、骨科。 中臉部與臉頸部拉皮：整形外科、耳鼻喉科、口腔顎面外科、眼科、皮膚科。 鼻整形：耳鼻喉科、整形外科。 義乳植入之乳房整形：整形外科、外科。 脂肪抽取量達1,500毫升或總抽出量達5,000毫升之抽脂：整形外科、皮膚科、外科、婦產科。 腹部整形：整形外科、婦產科、外科、皮膚科。 全身拉皮手術：整形外科。

此外，考量醫美診所可能規模較小，並無急診室，為確保病患發生緊急狀況時，能得到緊急處置，因此，規定施行本辦法所定之特定美容醫學手術項目之99床以下醫院及診所，應訂有緊急後送轉診計畫。