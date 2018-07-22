國際生物奧林匹亞競賽　台灣獲4金與中國並列第一

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）我國參加2018年第29屆國際生物奧林匹亞競賽，今(22)日自伊朗德黑蘭傳回捷報。在68個國家、269名參賽學生中，代表我國參賽的4名學生，全數獲得金牌。國際排名與中國並列第1名（以金牌數計算）！

其中，以國立台南第一高級中學學生陳允禎表現最佳，獲得個人世界排名第3名，而台北市立建國高級中學學生鄭育奇，則是獲得個人世界排名第5名。

另外，更值得一提的是，本年度唯一參賽的女學生，高雄市立高雄高級中學盧貞宇，亦榮獲金牌，個人世界排名第7名；盧同學曾經在2015年及2016年分別獲得國際國中科學奧林匹亞競賽及國際化學奧林匹亞競賽，這是她在國際賽獲得的第3座金牌！

以上資料來源:教育部

中央社引述台灣代表團團長、中興大學生命科學系副教授蕭淑娟受訪時表示，今年考試題目和生技有些連結，偏向分子技術等先進科技操作技術，台灣學生在練習過程中就有接觸，因此並不陌生。加上學生在競賽過程表現穩定，所以才有這樣的好成績。

教育部新聞稿指出，我國代表隊由國立中山大學生物科學系陳錦翠教授等20多位教授，組成輔導團隊負責培訓。國內選拔過程分為初賽、複賽、選拔訓練營及決賽4階段。

今年初賽總計全國有3386名學生參加，之後經過複賽、選拔營及決賽等過程，選出4名學生代表我國參賽。

代表團於7月13日出發前往德黑蘭參賽，競賽活動於當地時間7月21日下午7時（當地較台灣遲3.5小時），舉行閉幕典禮並頒獎。

我國自1999年起參加國際生物奧林匹亞競賽，歷年均獲佳績，參賽至今總計榮獲58金19銀3銅，國際平均排名為前5名。

代表我國參賽的學生，曾於2008年、2010年、2011年、2014年、2016年、2017年及2018年的競賽中全數榮獲金牌。