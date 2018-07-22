新加坡羽球公開賽「台灣內戰」　周天成直落二擊敗許仁豪奪冠

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）新加坡羽球公開賽男單決賽，今(22）日上演「台灣內戰」，由世界排名第7的台灣一哥周天成，和同胞許仁豪交手。結果周天成以兩個21：13、直落二獲勝，奪下今年超級系列賽首冠，也是周天成個人今年第2場冠軍。

無論如何，周天成和許仁豪兩人，把新加坡羽球公開賽的金牌、銀牌，都帶回台灣了！

《蘋果》報導，周天成不但進帳26625美元(約80萬台幣)冠軍獎金，贊助商Yonex也提供相對獎金給周天成和許仁豪。周天成也是台灣第一個拿下新加坡羽球公開賽男單冠軍的好手。

台灣羽球一哥周天成，在新加坡公開賽男單決賽摘冠，獲得26625美元冠軍獎金。中央社

綜合《蘋果》與《自由》報導，兩人過去在國際賽僅交手過一次，也就是2016年南韓公開賽會外賽。當時許仁豪以直落二擊敗周天成。此外，許仁豪也曾在2011、2012年國內排名賽，兩度擊敗周天成。

今天開賽後周天成表現略占上風，面對同胞毫不手軟，頻頻殺球，取得9：3領先。隨後許仁豪連趕3分，但仍無力逆轉頹勢，最終以13：21讓出第一局。

次局雙方戰成4：4後，許仁豪連拿4分取得領先，但周天成經驗豐富，一口氣攻下7分反超，許仁豪一度力氣耗盡倒地，最終不敵而以13：21落敗。

新加坡公開賽是周天成今年參加的第9場個人賽事，也是他自3月11日拿到「世界巡迴超級300」德國公開賽之後，今年的第2場冠軍。

世界排名41的許仁豪，過去在超級系列賽最佳成績為4強，這次雖不敵周天成拿下亞軍，但已寫下生涯最佳成績。