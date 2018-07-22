蔡總統：拆遷要在土地正義和經濟發展求平衡

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文今(22)日表示，拆遷這件事牽涉到土地正義，也有社會和經濟發展的必要性，在這之間求取平衡並維持土地正義，是每個執行國家任務的人要銘記在心的。



蔡總統今明兩天參訪台東，展開「發現台東魅力之旅」。今天早上第一站來到台東糖廠，先觀賞原住民琉璃製作，接著參觀在地居民開設的文創商店。

中央社報導，上午由台東縣長參選人劉櫂豪等人陪同，參觀台東糖廠的文創空間時，蔡總統試吃水果手作冰棒、露出逗趣表情(如下圖)，直說好吃。

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總統蔡英文上午參觀公東高工教堂，依天主教儀式跪膝祈禱。中央社

屏東市公勇路拓寬拆除案，因屏東縣議員蔣月惠咬女警，成為全國注目焦點。蔡總統今早參觀完台東糖廠，接受媒體訪問時表示，屏東縣政府和屏東縣長潘孟安(下圖)已經說明拆除案，她希望縣政府持續讓所有關心這些事情的朋友，了解整個事情發生的背景。

▲屏東市公勇路拓寬拆遷案近期引發關注，屏東縣長潘孟安20日下午親自召開記者會說明，並強調他從政20多年，唯一不能被質疑的是操守。中央社

▲屏東縣政府16日無預警拆除屏東火車站後方屏東市公勇路抵觸戶，屏東縣議員蔣月惠得知後，趕往現場聲援遭到員警攔阻，與女警拉扯過程中，蔣月惠氣憤咬傷女警，自己衣服也被扯破（下圖紫衣者）。中央社

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蔡總統說，拆遷這件事在台灣受到高度矚目，牽涉到土地正義，更重要也有社會和經濟發展的必要性，在兩者之間求取平衡並維持土地正義，是每個執行國家任務的人，要銘記在心的。

總統也指出，完成年金改革確實不是可以大肆慶祝的事情，畢竟過程中有人做了犧牲，但這是為了下一個世代台灣的財務健全、年金可以永續。

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