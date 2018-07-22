18種消脹法寶  讓你不再滿肚子氣

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）脹氣讓人坐臥難安，甚至疼痛難耐，專家提供了18種緩解脹氣的訣竅，讓你不再有氣無處洩。
引起脹氣的原因包括消化問題（如便祕、食物過敏、食物不耐症）、飲食（氣泡飲料、太鹹或太甜的食物、缺乏纖維），以及荷爾蒙變化（部分女性會於經期前與經期中出現脹氣情況）。
快速緩解脹氣的小撇步包括：
- 走走路：動一動可促進腸胃蠕動，排出胃腸脹氣，改善便祕。
- 做瑜珈：部分瑜珈姿勢強調腹部肌肉動作，有助排氣，像是嬰孩式、快樂嬰兒式，以及蹲式動作。
- 薄荷油膠囊：薄荷油有助舒緩腸胃肌肉，讓氣體、糞便順利移動。不過，有胃灼熱毛病的人，恐怕不適合食用。
- 吞個舒胃錠：含二甲基矽油（Simethicone）的藥物可排除腸道多餘氣體。
- 腹部按摩：以順時鐘方式按摩腹部，刺激腸子蠕動。
- 食用草本精油：研究顯示，食用含茴香與薑黃精油之膳食補充劑可消脹氣腹痛，但食用前應先諮詢醫師。
- 泡個溫水澡：泡澡可緩解腹痛、放鬆身體，從而釋放壓力，讓腸胃有效運作。
頻繁受脹氣所苦的人，不妨從根本解決脹氣：
- 增加纖維攝取：纖維有助預防便祕，每日建議攝取量為男性38克、女性25克。但要注意的是，不可急速增加纖維食用量，以免造成反效果。應逐步增加，讓身體適應新飲食習慣。
- 少喝汽水、改喝水：碳酸氣泡飲料、糖或人工甜味劑都有可能造成脹氣。
- 少嚼口香糖：口香糖中的糖醇、嚼口香糖吞入的氣體，都有可能增加脹氣風險。
- 多運動：運動有助腸子規律蠕動、排出氣體，也能透過流汗將過多鈉排出體外，減少水腫。但記得運動前後都得補充水分。
- 規律進食：少量多餐，避免暴飲暴食。勿吃得太快或用吸管喝飲料，這些習慣都會吞入更多氣體。
- 吃益生菌：益生菌是腸道好菌，適度補充有助控制腸道氣體不正常製造。
- 減少鈉含量攝取：吃進太多納會導致水腫以及腹部膨脹感。
- 排除疾病因素：腸胃炎、克隆氏症、腸躁症、潰瘍性結腸炎、婦科毛病等都有可能導致脹氣。
- 採取低FODMAPs飲食：FODMAP是指存在於天然食材或食品添加物中的一群短鏈碳水化合物及糖醇，低低FODMAPs飲食有助減緩腸道不適。
- 紀錄日常飲食：檢視是否是因吃到某些食物，因食物不耐症而造成脹氣，此後即應避免。
- 營養素或藥物因素：部分膳食補充劑，像是鐵會造成便秘與消化不良，鉀則能調節鈉含量，從而減緩脹氣。