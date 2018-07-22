18種消脹法寶  讓你不再滿肚子氣

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）脹氣讓人坐臥難安，甚至疼痛難耐，專家提供了18種緩解脹氣的訣竅，讓你不再有氣無處洩。

引起脹氣的原因包括消化問題（如便祕、食物過敏、食物不耐症）、飲食（氣泡飲料、太鹹或太甜的食物、缺乏纖維），以及荷爾蒙變化（部分女性會於經期前與經期中出現脹氣情況）。

快速緩解脹氣的小撇步包括：

走走路：動一動可促進腸胃蠕動，排出胃腸脹氣，改善便祕。 做瑜珈：部分瑜珈姿勢強調腹部肌肉動作，有助排氣，像是嬰孩式、快樂嬰兒式，以及蹲式動作。 薄荷油膠囊：薄荷油有助舒緩腸胃肌肉，讓氣體、糞便順利移動。不過，有胃灼熱毛病的人，恐怕不適合食用。 吞個舒胃錠：含二甲基矽油（Simethicone）的藥物可排除腸道多餘氣體。 腹部按摩：以順時鐘方式按摩腹部，刺激腸子蠕動。 食用草本精油：研究顯示，食用含茴香與薑黃精油之膳食補充劑可消脹氣腹痛，但食用前應先諮詢醫師。 泡個溫水澡：泡澡可緩解腹痛、放鬆身體，從而釋放壓力，讓腸胃有效運作。

頻繁受脹氣所苦的人，不妨從根本解決脹氣：