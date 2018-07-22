宜蘭8月很熱鬧！新住民二度蜜月、法學知識營免費報名

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）宜蘭縣府針對新住民夫妻於8月4日及5日舉辦兩天一夜的二度蜜月，並於同天設有提供國、高中生的性別活動營，另外8月16當天位於臺灣宜蘭地方法院設有認識法學的工作坊。

8月4日及5日將由宜蘭縣的婦女暨新住民家庭服務中心及家庭教育中心共同舉辦「二度蜜月－新住民夫妻共識營」，邀請設籍或居住於宜蘭縣內的新住民夫妻參與兩天一夜活動，提供新住民家長一個喘息的機會，並藉此與伴侶一同展開小旅行。活動預計招收9對夫妻，採線上報名並於7月27日(五)中午前截止報名，不接受現場報名。

對於有計畫參與二度蜜月的新住民夫妻，但卻煩惱小孩周末生活起居，可以參考宜蘭縣府於同天(8月4日及5日)舉辦的「正青春∞女孩男孩的性別日常」，此周末過夜含食宿的活動於YWCA頭城聽濤營舉辦，特從流行音樂、書籍、繪本等角度探討青春期對於性別的議題。預計招收20名國、高中生，其共同協辦的單位為台北基督教女青年會及財團法人丁善理先生基金會。活動採線上報名，額滿為止。

「New LAW宜蘭│法學小旅行」將於​8月16日(四)登場，宜蘭縣婦女暨新住民家庭服務中心、宜蘭縣律師公會、宜蘭縣新住民關懷協會等機構邀請80位新住民親子在律師的帶領下，透過編排案件戲劇劇本了解法律知識，也將在臺灣宜蘭地方法院穿職務袍裝進行模擬法庭。招收對象為國小５年級以上為佳，採線上報名，額滿為止。