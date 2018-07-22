坐擁鑽石山！研究：地表深處藏1千兆噸鑽石

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）鑽石因物以稀為貴，但近日科學家發現，地表下竟深藏1千兆噸的鑽石，是目前所知的1千倍！只不過，依現今人類的技術，恐怕只能「坐擁」這些寶藏，無力開挖。

這項研究是由麻省理工學院（MIT）主導，集結了來自柏克萊大學、哈佛大學、墨爾本大學等知名學術單位的跨界科學家。

地底聲波傳遞的速度會因岩石組成、溫度與密度而有所差異。位於地底深處的古陸核「克拉通」（craton），是古老大陸地殼，在克拉通底部則有形似顛倒山脈的岩體，通常溫度低、密度高，聲波在此傳遞速度較快。

科學家發現，聲波傳到克拉通根處時，速度更為驚人，因此透過不同材質的石塊加以模擬，加上3D模組，測得聲波穿過鑽石的速度是其他礦石的兩倍。透過這探測地殼活動、火山爆發之技術（seismic technology），研究團隊因此推論，地表下約145 至241公里處，蘊含著1千兆（quadrillion）噸的鑽石礦藏。

不過可別以為這項發現會立刻引發一股挖礦熱。

目前世界鑽探最深紀錄，也不過12公里，而CNN報導，就連當今世界第二大的人造礦穴，位於俄國的米爾礦場（Mir Diamond Mine），開挖深度更只有不到600公尺。