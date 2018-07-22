  1. 首頁
  2. 政治

【債務陷阱】塞内加爾不怕割地？政府顧問：我們經濟成長會很快！

美媒《Quartz》報導，習近平現在正在周遊非洲國家，進行訪問。第一站是西非的塞内加爾，並和該國總統麥基·薩勒（ Macky Sall）見面。

By 吳東文,台灣英文新聞－編輯
2018/07/22 09:55

習近平和塞内加爾總統麥基·薩勒（ Macky Sall）（美聯社）

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)媒體報導，非洲國家自歐美國家借款，往往有諸多限制，而中國便抓住這點，開始大幅對非洲國家進行融資。然而，中國的經濟援助，往往以擴大自身政治勢力為目的，不懷好意，可參考我們先前有關納米比亞東加王國阿拉伯斯里蘭卡馬來西亞巴基斯坦吉爾吉斯巴爾幹半島、以及緬甸的詳細報導。

美媒《Quartz》報導，習近平現在正在周遊非洲國家，進行訪問。第一站是西非的塞内加爾，並和該國總統麥基·薩勒（ Macky Sall）見面。報導介紹，薩勒在2012年上任後，便計劃一連串經濟政策，來讓該國的交通建設、產業、教育、都市建設、農業、健康保險，都在2035年前改頭換面。因此，來自中國的金錢援助，便相當重要。根據報導，一位塞内加爾政府顧問表示，跟中國借錢，彈性又方便。面對中債務陷阱的疑問，他則反駁，塞内加爾有堅實經濟成長及原油等自然資源，絕對足夠清償債務。

然而，根據報導，一位法國學者表示，雖然對塞内加爾而言，中國經濟相當重要，但對中國而言，塞内加爾幾乎沒有經濟重要性，全非洲加起來，佔中國國際貿易的比重，也不過4%。因此，政治層面才是中國重視的焦點，因爲非洲國家可以在國際場合，幫中國發聲。此外，投資非洲，也是中國過剩產能宣洩的好方法。

貿然接受中國的援助，究竟是好是壞？誰是下一個割地給中國的的國家？請持續關注《台灣英文新聞》的追蹤。

【債務陷阱】塞内加爾不怕割地？政府顧問：我們經濟成長會很快！

習大大劇場：

習近平政治地位動搖？日媒：8月好戲即將登場

亂搞造神大老怒？習近平恐成衆矢之的

習近平造神下屬不滿？日媒：權力根基正在動搖
習近平
債務陷阱
一帶一路

相關新聞

【債務陷阱】非洲納米比亞興建社宅　猜猜錢哪借來的？
2018/07/20 15:42
【真的嗎？】中國債海淹沒東加王國　總理：我們要還錢了
2018/07/20 15:00
蜜糖裡包著的毒藥?  習近平訪問非洲 試圖攏絡非洲小國
2018/07/19 16:16
習近平政治地位動搖？日媒：8月好戲即將登場
2018/07/18 11:14
日媒時評：「中國製造2025」將摧毀市場
2018/07/17 17:36