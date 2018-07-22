(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)媒體報導，非洲國家自歐美國家借款，往往有諸多限制，而中國便抓住這點，開始大幅對非洲國家進行融資。然而，中國的經濟援助，往往以擴大自身政治勢力為目的，不懷好意，可參考我們先前有關納米比亞、東加王國、阿拉伯、斯里蘭卡、馬來西亞、巴基斯坦、吉爾吉斯、巴爾幹半島、以及緬甸的詳細報導。

美媒《Quartz》報導，習近平現在正在周遊非洲國家，進行訪問。第一站是西非的塞内加爾，並和該國總統麥基·薩勒（ Macky Sall）見面。報導介紹，薩勒在2012年上任後，便計劃一連串經濟政策，來讓該國的交通建設、產業、教育、都市建設、農業、健康保險，都在2035年前改頭換面。因此，來自中國的金錢援助，便相當重要。根據報導，一位塞内加爾政府顧問表示，跟中國借錢，彈性又方便。面對中債務陷阱的疑問，他則反駁，塞内加爾有堅實經濟成長及原油等自然資源，絕對足夠清償債務。

然而，根據報導，一位法國學者表示，雖然對塞内加爾而言，中國經濟相當重要，但對中國而言，塞内加爾幾乎沒有經濟重要性，全非洲加起來，佔中國國際貿易的比重，也不過4%。因此，政治層面才是中國重視的焦點，因爲非洲國家可以在國際場合，幫中國發聲。此外，投資非洲，也是中國過剩產能宣洩的好方法。

貿然接受中國的援助，究竟是好是壞？誰是下一個割地給中國的的國家？請持續關注《台灣英文新聞》的追蹤。

【債務陷阱】塞内加爾不怕割地？政府顧問：我們經濟成長會很快！