參加巴拉圭總統就職 傳美讓蔡總統過境南部城市

總統蔡英文下個月將赴巴拉圭出席總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）的就職典禮，消息人士指出，華府擬讓蔡總統從美國南部城市過境。此舉可能被外界視為美方對台灣的支持。



香港英文「南華早報」（South China Morning Post）報導，與台美關係密切的消息人士說，蔡總統可能從德州休士頓或是佛羅里達州邁阿密過境前往巴拉圭。



台灣目前與18個國家有邦交，而巴拉圭是台灣在南美洲僅存的邦交國。



其中一名消息人士說，由於美中仍因貿易戰僵持不下，華府為了避免與北京對立，「極不可能」讓蔡英文過境華府或紐約等受高度關注的大城市。



另一名消息人士則說，華府「並非可行的選項」，但紐約是可能的選擇，因為過去已有若干台灣領導人從紐約過境的紀錄。



外交部發言人李憲章17日證實，蔡總統將接受巴拉圭的邀請，出席8月15日阿布鐸的總統就職典禮，但蔡總統的完整行程仍未定案。



消息人士也說，台美可能還沒決定蔡總統要自哪個城市過境。其中一名消息人士表示，蔡總統可能過境「先前未曾造訪的城市」。



美國國務院發言人19日透過電子郵件表示，「美國不時協助台灣代表過境」。



發言人也說：「這類過境是出自對這名乘客的安全、舒適、便利與尊嚴的考量，也與我們的『一中』政策相符。」。



蔡總統2016年5月上任後，因出訪海外而過境美國3次。