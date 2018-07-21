蔡英文提反毒四大重點工作 籲百工百業幫忙

總統蔡英文今天參加「挺改革 拚未來」社團高峰會，她提到反毒未來有四大重點工作要貫徹，例如積極清查校園販毒熱點、加強處理校園毒品問題，期盼百工百業的人一起幫忙反毒。

由青創總會主辦、全國小英之友會協辦的「挺改革拚未來」社團高峰會今天下午在圓山大飯店登場，蔡總統、行政院長賴清德和總統府秘書長陳菊都出席高峰會。

賴清德和陳菊致詞後，接著蔡總統壓軸，花了21分鐘細數執政2年來的改革和建設。蔡總統說：「有一件事情一定要拜託大家，就是我們傾全國之力，強而有力的來做反毒工作好不好！」

蔡總統指出，現在監所裡面，有一半的收容人，是因為毒品案件入獄，在她剛上任的時候，毒品問題嚴重的程度，用動搖國本來形容，也不誇張；她上任以來，大力掃毒，連續兩年，都查獲超過6000公斤的毒品，去年，破獲55座製毒工廠，比前2年破獲的總和還要多，今年上半年也成功查獲4噸毒品。

蔡總統說，接下來，還有反毒的四大重點工作要貫徹，第一，溯源追查重大的案件，全力瓦解販毒的幫派組織；第二，積極清查針對社區、校園、鄉下等販毒的熱點，打擊毒品網路；第三，加強處理校園毒品的問題，強力阻斷學生接觸毒品的管道。

蔡總統說，第四，行政部門將會跟司法部門協商，討論毒品犯罪的羈押及量刑，不能讓販毒的人繼續趴趴走，危害社會治安。

蔡總統指出，大家可以想像，如果政府沒有大力查緝、讓毒品流入市面，會造成多大的危害，「所以，我說蔡英文當總統一天，反毒就是政府最重要的工作。我們加倍投入新台幣100億元的預算，同時也修法來加強毒品防制」。

蔡總統開玩笑說，政府拚經濟，希望全世界都來台灣投資，不過只有一個產業的消失她很高興，「就是現在製毒工廠被掃到受不了，開始在台灣消失了」。

蔡總統說，她了解，單純靠重兵掃毒緝毒，毒品問題不會就解決了，所以要完善社會安全網，提供醫療服務、個案輔導，還有就業訓練，讓毒癮者不再誤入歧途。

蔡總統說，在座許多人尤其是四大社團的好朋友，長期投入毒品防制的工作，她要代表政府表達感謝，反毒需要整個社會總動員，她希望現場百工百業的好朋友，為了台灣、為了下一代，一起來幫忙反毒，讓台灣不再受到毒品的危害。

蔡總統表示，她要拜託大家，相信改革、支持改革，從現在開始，百工百業不只是挺小英，百工百業在一起要挺改革、挺建設、挺台灣。

蔡總統最後表示，身為這個堅韌國家的總統，她會比任何人都堅韌，她有信心和決心，更有堅強的意志力，百工百業挺改革，改革就一定會繼續下去，「為了台灣，為了我們深愛的土地，改革、改革、再改革」。

今天與會的社團包括扶輪社、同濟會、獅子會、青商會、全國青年創業總會、中華民國工業區廠商聯合總會、全國會計師公會、中華民國地政士公會全聯會、中華民國律師公會全聯會、全國產業總工會等。