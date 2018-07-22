花現「美麗新世界＋兜市集」系列工作坊　邀新住民一同玩樂

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）由文化部贊助花蓮舉辦的「生活何必在他方─小城願景營造計畫」活動，今年以移民為議題探討，並舉辦工作坊及市集邀請新住民參加。

由於花蓮市居民多為移民及新住民，為配合政府推新南向政策，因此將「生活何必在他方─小城願景營造計畫」聚焦在新住民身上，舉辦各式各樣活動，如攝影說故事、繪畫及手作工作坊，以及美麗新世界市集。

計畫共分兩大活動舉行，分別為「姊妹畫家常－新住民培力工作坊」及「美麗新世界﹒異起兜市集」，邀請新住民親子一同陶冶性情，享受悠閒假日。

第一階段的「姊妹畫家常－新住民培力工作坊」已於6月底結束第一波的攝影敘事活動，然而喜愛畫畫的新住民朋友，可以參加工作坊「手做畫療」，活動於７月暑假的每周日下午舉辦。工作坊的內容除了讓與會的新住民表達自我，彼此經驗交流，也將加入如女權、親職、婚姻法律等相關話題討論。更多訊息或報名請致電 (03)822-5523。

另外，於8月12日（日）舉行的市集源於今年(2018)初，花蓮縣府將新住民姐妹團結起來籌辦市集活動，而在7月的系列工作坊結束後，將延續市集活動並邀新住民一起擺攤，有興趣的人可趁早前往報名成為攤主，將新南向國家美食文化分享給大家。