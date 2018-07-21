黨產會嚴查婦聯會小金庫　追出KMT「分錢俱樂部」

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）為追婦聯會「獨立帳房」：保管會內勞軍捐金流，行政院黨產會近期已約談婦聯會3名職員，證實保管會為「蔣宋美齡小金庫」，更在搜回的勞軍捐分配機密文件首度發現，勞軍捐款項透過國民黨分配後，「不樂之捐」流向警總、救國團、振興醫院、華興育幼院等附隨單位，形成龐大分錢俱樂部。

《自由》今(21)日獨家報導，保管會一筆30億元鉅款，在前主委辜嚴倬雲任內不知去向。黨產會12日約談保管會唯一職員吳秀貞，她聲稱錢可能匯給婦聯會，但卻提不出證明，因辜嚴滯美未歸，30億元流向至今成謎。

7月18日，黨產會再約談會計室主任王麗珠、退休會計室主任蘇稚敏，獲知保管會位階比婦聯會更大，長年為「蔣宋美齡小金庫」。

辜嚴倬雲接班後，保管會數百億元，僅少數高層能動用，連資深常委陳幸也不知錢拿去哪，更遑論婦聯會基層員工。

黨產會高層表示，根據勞軍捐電磁紀錄，1990年勞軍捐結餘款192億元，2005年卻暴增為349億元，調查後研判婦聯會擅長「錢滾錢」，以前靠著8％至10％以上高利率，「滾出300多億元！」

「每年超徵，還快樂分錢！」黨產會委員痛批，勞軍捐進了國民黨、情治機關、婦聯會、軍友社、救國團口袋。尤其救國團當天沒派人參加會議，由旗下幼獅文化事業公司董事長胡軌發函，要求撥58萬5000元訂購「幼獅文藝」、「幼獅月刊」給軍中。

委員指出，拿勞軍捐採購救國團的出版品給軍中閱讀，「錢進了救國團」，機密文件證明昔日救國團強迫銷售出版品，不僅在校園，更在軍中，救國團開的幼獅公司，都將一併調查。

黨產會委員稱，在國民黨主導分配下，連警總特務機關也分到勞軍捐的錢，這是台灣近代史研究的新發現。而且不僅婦聯會拿到錢，華興育幼院、振興復建醫院，早年都是用勞軍捐的錢，這是附隨組織最好的證明。