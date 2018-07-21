天成文旅-繪日之丘 探索嘉義在地美食 

假期來臨，恣意漫遊，悠閒的與閨蜜、家人來場美食之旅，品嚐在地特色美食，感受幸福溫度。天成文旅-繪日之丘自即日起~2018/08/31推出「來嘉吃在地美食住房專案」一泊二食平日每房每晚NT$ 3,999起，假日每房每晚NT$4,999起，除可享有優惠價入住各式客房一晚，更可品嚐到嘉義在地美食，包括必嚐的元老級火雞肉飯噴水雞肉飯精選料理及嘉義在地超人氣漢堡名店樂檸漢堡，美味多汁，大份量超級滿足，邀旅人來嘉挖掘嘉義的美好。

天成文旅-繪日之丘「來嘉吃在地美食住房專案」 一泊二食平日優惠價NT$3,999入住親子三人房、NT$4,399入住溫馨家庭房，除有舒適客房住宿乙晚及翌日早餐，旅人於午餐或晚餐時段，依房型規定入住人數可選擇噴水雞肉飯或樂檸漢堡特選美饌，【噴水雞肉飯】精選料理含有主食5選1、湯品12選1、精選小菜18選5，包括火雞肉雞絲飯，晶瑩剔透米飯淋上雞汁，肉質鮮美且饒富食感，撲鼻香氣使人食指大動；濃濃古早味的紅糟肉，五花肉與紅糟激盪出滋味豐富與獨特香氣，迷人香氣使人一嚐傾心，另有豬腳飯、酸菜肚片湯、蒜泥白肉、雞肉片..等招牌美饌。【樂檸漢堡】漢堡7選1及每日例湯一份，選用Choice等級牛肉製成的各式特色漢堡，包括外星使迪奇大俠牛堡、史努比大俠牛堡、神奇噴火龍大俠牛堡..等，優質食材、現點現做，份量十足滿足饕客們味蕾。

引設計、旅在地 「天成文旅-繪日之丘」

天成飯店集團新品牌「天成文旅」，以注重在地文化特色，客製化打造專業飯店為核心。「天成文旅-繪日之丘」為天成文旅全新開展的第一家設計精品旅館品牌，位於嘉義大雅路，呈現白色幾何堆疊的外觀，宛如美術館般的優雅外型，闡述出簡約的設計風格，客房則融入些許活潑的色調，亮眼吸睛。並且結合阿里山的意象:日出、山嵐、檜木...等自然素材，透過設計師手法的轉換，巧妙的出現於公共空間與客房之中，與旅客對話產生驚喜共鳴。天成文旅-繪日之丘擁有71間舒適客房，活潑的設計與特色畫作妝點空間，融入木質色調傳遞出溫潤與樸實，並運用燈光投射，畫龍點睛下讓視覺充滿驚艷，找到一種屬於旅行的沈穩氣息心靈，無壓、自在的停靠。客層主要鎖定親子市場及自由行旅客，因此飯店內處處打造具有童趣記憶的裝置藝術，期待給予消費者一個會心一笑的旅遊體驗。