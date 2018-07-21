「女版柯P」蔣月惠飛撲柯文哲　引發混亂

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）屏東縣無黨籍議員蔣月惠，日前因為咬女警成為新聞焦點，還被封為「女版柯P」。她今(21)日特別到台北市政府活動現場，堵市長柯文哲。但見過柯文哲後有點失望，還說不想再被稱為「女版柯P」。



柯文哲上午出席「北投割稻趣」體驗活動時受訪。對蔣月惠被封為「女版柯P」，中央社引述柯文哲表示，他不認識蔣月惠，也不曉得跟她有什麼相似之處。至於蔣月惠說兩人情緒部分最像，柯文哲回應：「不過我不會咬人。」





中央社

蔣月惠上午9時許在臉書寫道「南境之國女柯P蔣月惠，目前火速奔馳飛撲北方男柯P柯文哲」後，出現在「北投割稻趣」體驗活動上。由於現場媒體眾多，一度發生推擠混亂。



蔣月惠受訪時表示，柯文哲很敢表達真實內在的自己，想生氣就生氣，不像一般的政治人物，「我覺得跟他很像，這個也是我真實內在的自己」。

不過，媒體詢問蔣月惠，會不會覺得柯文哲態度冷淡。蔣月惠說：「我覺得他(柯文哲)不開心，他覺得我來是故意的，要搶媒體（前的）鋒頭。」



中央社

她表示，今天接觸柯文哲後，發覺他其實也是一個政治人物，「我覺得他也其實是被擺布的，為了他的政治前途。我有點失望」。



蔣月惠說，「女版柯P」是媒體對她的封號，「我不爽，我不要」。



台北市政府發言人劉奕霆稍後回應表示，柯文哲與蔣月惠見面並未事先安排，柯文哲除了與蔣月惠禮貌性握手，也詢問她的身體狀況；但柯文哲與市府員工並未說出「不要被媒體操弄」等語，希望媒體報導時，不要再撰述相關內容。

中央社

屏東縣政府16日拆除屏東市公勇路抵觸戶，無黨籍縣議員蔣月惠聲援住戶時，咬傷一女警手臂，並揮拳打了另一女警頭部。警方除了以妨害公務罪移送外，2位女警也以傷害罪對蔣月惠提告。屏東警分局17日曾召開記者會，被咬傷的張姓女警（下圖中）也出面說明。

中央社

關於咬女警事件，蔣月惠昨(20)日在臉書po文寫道：