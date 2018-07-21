CIA：中國正在打一場不動聲色的冷戰

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）美中貿易戰不僅暴露了全球前兩大經濟體的矛盾，美國情治單位甚至直言，中國正在打一場「悄無聲息的冷戰」，美國絕不能掉以輕心。

美國中央情報局（CIA）東亞任務中心副主任柯林斯（Michael Collins）20日在科羅拉多州舉行的阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）上提出警示，指中國正傾一切資源，欲取代美國在全球的領導地位。他指出，不同於俄國明目張膽的行徑，中國的做法是從各方面隱而不顯地破壞美國優勢。

除了竊取美國商業機密、高科技研究成果，柯林斯指出，中國在南海島嶼大肆建軍之舉，儼然是俄國吞併克里米亞的東方版本。

這項說法也呼應了稍早多名安全專家在該安全論壇上提出的警告。

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）週三表示，從防諜角度而言，中國威脅範圍之廣、程度之深，不容輕忽。他透露，目前FBI的調查中，全美50州都有來自中國的經濟間諜活動。

美國東亞暨太平洋事務助理國務卿董雲裳（Susan Thornton）建議，應讓社會大眾知曉數以萬計中國學生與團體，在美國大學從事的活動，此舉或有助降低中國帶來的潛在危險。

美國前國防部情報副部長萊特（Marcel Lettre）表示，中國國防預算全球第二高，擁有全球最大常備地面部隊、全球第三大空軍，以及有著300艘船艦與60艘潛艇的海軍。不僅規模驚人，也持續進行現代化升級。

萊特強調，中國也在積極追求先進科技，涵蓋領域包括網路、人工智慧、工程、科技、反制太空、反衛星作戰力，以及極超音速滑翔武器。

美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）局長艾希禮（Robert Ashley）今年稍早則指出，中國正在研發長程飛彈，部分甚至是超音速飛彈。萊特說道，「中國正進行飛彈測試計畫，比美國的測試次數高出20倍。」