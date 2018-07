雲門《關於島嶼》回家了！林懷民給台灣的情書28日於台北免費公演

過去,雲門曾以「上升,上升,離去/林懷民談退休和關於島嶼 (Up, up and away)」為題,登上泰晤士報 (The Times )週日文化特刊。其報社作者莎拉.克蘭普頓 (Sarah Crompton )也特地於去年 (2017) 前來台灣觀看《關於島嶼》的演出,並向讀者推薦這被選為應注目的舞蹈節目之一的表演。而這次也是雲門第10次登上英國極具盛名的沙德勒之井劇院表演。

已邁入第23年的「國泰藝術節-雲門戶外公演」將於7月展開,台北場將於7月28日(六)在兩廳院藝文廣場舉辦;屏東場8月於縣立田徑場開演;另外,雲門舞集10月也將前往台東池上秋收稻穗藝術節演出。

活動詳情請參考雲門官網或臉書專頁。