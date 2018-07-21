雲門《關於島嶼》回家了！林懷民給台灣的情書28日於台北免費公演

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）林懷民退休前最後一支作品《關於島嶼》，被歐美譽為給台灣的情書，已於日前結束國際巡演返台，並將於7月28日(六)晚間在台北兩廳院藝文廣場開演。
《關於島嶼》於去年(2017)首演於國家戲劇院，並於今年開啟50天的歐美巡迴之旅，其中包含前往倫敦、德國伍爾斯堡、芝加哥等，而最後一站於西班牙葛瑞克劇場表演結束後，即返回台灣各城市，展開後續戶外公演活動。
《關於島嶼》是來自台灣多位藝術家共同創作的結晶，透過舞蹈、文學、音樂及歌聲呈現台灣獨特之美。
表演包含蔣勳獨特的口白朗誦楊牧「水田地帶」詩詞，視覺效果由榮獲世界劇場設計首獎的周東彥設計，使用漢字堆砌或分解而成的舞台背景，服裝則由旅英的台灣設計師詹朴操刀，利用台灣的自然人文原色襯托頂尖舞者的精密律動。
過去，雲門曾以「上升，上升，離去/林懷民談退休和關於島嶼 (Up, up and away)」為題，登上泰晤士報 (The Times )週日文化特刊。其報社作者莎拉．克蘭普頓 (Sarah Crompton )也特地於去年 (2017) 前來台灣觀看《關於島嶼》的演出，並向讀者推薦這被選為應注目的舞蹈節目之一的表演。而這次也是雲門第10次登上英國極具盛名的沙德勒之井劇院表演。
已邁入第23年的「國泰藝術節-雲門戶外公演」將於7月展開，台北場將於7月28日（六）在兩廳院藝文廣場舉辦；屏東場8月於縣立田徑場開演；另外，雲門舞集10月也將前往台東池上秋收稻穗藝術節演出。