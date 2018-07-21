雲門《關於島嶼》回家了！林懷民給台灣的情書28日於台北免費公演

《關於島嶼》於去年(2017)首演於國家戲劇院，並於今年開啟50天的歐美巡迴之旅，其中包含前往倫敦、德國伍爾斯堡、芝加哥等，而最後一站於西班牙葛瑞克劇場表演結束後，即返回台灣各城市，展開後續戶外公演活動。

《關於島嶼》是來自台灣多位藝術家共同創作的結晶，透過舞蹈、文學、音樂及歌聲呈現台灣獨特之美。

表演包含蔣勳獨特的口白朗誦楊牧「水田地帶」詩詞，視覺效果由榮獲世界劇場設計首獎的周東彥設計，使用漢字堆砌或分解而成的舞台背景，服裝則由旅英的台灣設計師詹朴操刀，利用台灣的自然人文原色襯托頂尖舞者的精密律動。