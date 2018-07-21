颱風「悟空」海警最快22日發布　「安比」外圍環流引發豪雨特報　

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中央氣象局21日16時15分發布豪雨特報：

第10號颱風外圍環流及對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，今（21）日台南、高雄地區有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北地區、南投、嘉義、屏東地區及各地山區，有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊及強陣風。

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局今(21)日13時55分發布大雨特報：受到第10號颱風「安比」外圍環流及對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，今(21)日桃園以北地區、南投、嘉義以南地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

​氣象局預報員李孟軒今(21)日表示，受第10號颱風「安比」外圍環流影響，今天台灣北部和東半部有短暫陣雨；另外，菲律賓附近有一熱帶性低氣壓，可能今天發展為今年第11號颱風「悟空」，最快可能明(22)日清晨發布海上颱風警報。



今年第10號颱風「安比」環流今天影響台灣天氣，明天還有熱帶性低氣壓或颱風接力影響台灣。中央社引述李孟軒說，在菲律賓附近有一個熱帶性低氣壓，今明兩天會往東，通過巴士海峽後，北轉到台灣東部外海，預計明天起影響台灣天氣。

​他表示，這個熱帶性低氣壓可能在今天發展為今年第11號颱風悟空（Wukong），若颱風生成，氣象局最快會在明天清晨發布海上颱風警報，22、23日北部和東半部將有明顯降雨，提醒民眾留意，氣象局正密切觀察中。

中央氣象局觀測，今年第10號颱風「安比」，今天凌晨2時位於台北東方800公里的海面上，未來將以西北方向，先通過琉球海面後，往浙江一帶前進。



氣象局預報員李孟軒稍早指出，受「安比」颱風及熱帶性低氣壓外圍環流影響，今天台灣附近水氣增多，北部、宜蘭地區，整天陸續有短暫陣雨或雷雨，而花東地區下半天也容易有短暫陣雨或雷雨。

夜間恆春半島及綠島、蘭嶼降雨機率也增加，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，山區及近山區容易有局部午後雷陣雨。



溫度方面，因雲量較多及短暫雨的影響，氣溫略微下降，各地高溫約攝氏31至33度。