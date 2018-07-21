新南向醫療聯誼會　外貿協會邀國內知名醫院共創平台

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）外貿協會邀國內17家知名醫院共創「新南向市場醫衛交流聯誼會」,配合政府推動新南向政策，未來將與衛福部「一國一中心」媒合平台共同協助新南向醫療系統。

為了開拓新南向醫療市場，中華民國對外貿易發展協會邀請國內大型醫院參與「新南向市場醫衛交流聯誼會」，與會醫院包含林口長庚、台北榮總、台中榮總、高雄榮總、台大、馬偕、中國附醫、北醫、振興、彰濱秀傳、義大、新光、彰基、童綜合、奇美、成大、高醫共17家國內醫學中心及大型地區醫院。



據自由時報報導，衛生福利部醫事司司長石崇良表示，台灣醫療實力已受到國際肯定，為更進一步協助新南向國家剛起步的醫療技術，衛福部將印度、印尼、越南、馬來西亞、菲律賓及泰國訂為重點，擇定6個醫學中心或具規模醫院擔任平台，以「一國一中心」在當地蒐集需求，媒合台灣醫療體系提供協助。



石崇良接著表示，「一國一中心」建立一個媒合互助平台，但平台內容必須要靠「新南向市場醫衛交流聯誼會」會員共同協助，衛福部近期也推動相關法規鬆綁，包括遠距診療辦法納入國際醫療，新南向國家病患，可透過遠距診療評估及術後追蹤。



外貿協會祕書長葉明水，歡迎更多國內大型醫療院入會，促進醫療交流、人才代訓、醫療器材輸出、患者轉介等工作。