遺世獨立  巴西亞馬遜野人畫面大公開

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）姓名不詳、部落不詳，卻能在險惡的環境中獨自生存22年！巴西本週公布了一支影片，讓外界難得一窺亞馬遜叢林中，一名野人如何過著遺世獨立的生活。

從巴西國家印第安基金會（National Indian Foundation）公布的影片可見，身材精壯的一名原住民正揮舞斧頭砍著樹。基金會表示，影片是於2011年拍攝，該男年約55至60歲，據信是其部落中最後一名倖存者。遲遲不願公布影片的原因，是無法取得男子同意，如今選擇公布，是希望能藉此喚起世人對這類原生部族的關注與尊重。

基金會從1996年開始追蹤這名神秘野人的下落，當時已發現他在朗多尼亞州（Rondonia）獨自生活，其部族很可能是遭到自1980年代開始入侵的外來農民與伐木者攻擊而滅族，最後一名族人疑於1995年或1996年遭到殺害。

巴西有許多遺世獨立的部落，隨著亞馬遜叢林資源引發外界覬覦與爭奪戰，其居地也日益受到威脅，光是去年，就有71人在土地衝突中喪命。

印第安基金會的宗旨是讓這些原住民過著不受打擾的生活，但憂心形單影隻的野人恐有生命危險，於是試圖與他接觸，但在野人表明不願與外界接觸後，基金會自2005年起便不再打擾他。

基金會指出，每兩個月會派遣小組進入該地區尋找他的身影，或從他留下的蛛絲馬跡推論他是否安好，今年5月還見到他的足跡與新砍伐的樹木。小組成員會為野人留下工具與種子，他顯然懂得善加利用，已見到他種植玉米、馬鈴薯、木瓜與香蕉等作物。

「我們對這名野人一無所知，但他在慘遭滅族、失去所有後，卻仍能獨立活在在叢林中，證明人類是可以不靠加入主流社會而生存的。」基金會說道。