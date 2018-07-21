跌破眼鏡！低卡汽水有助降低腸癌復發率

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）汽水竟有助抗癌？研究顯示，攝取健怡可樂這類添加人工甜味劑的軟性飲料，竟能大大降低第三期大腸癌患者的復發率及死亡率。

耶魯大學癌症研究中心（Yale Cancer Center at Yale University）研究人員分析了1,018名第三期大腸癌患者的資料。這些患者都參與了輔助性化療（adjuvant chemotherapy）實驗，須填寫問卷，提供治療前後的飲食資訊。

研究人員透過數據工具，檢視使用人工甜味劑的軟性飲料與腸癌復發率及死亡率的關聯。這類飲料包括含咖啡因與不含咖啡因的可樂，以及健怡薑汁汽水。經過了中位數7.3年的追蹤期，348名患者出現了新腫瘤或直腸癌復發情況，其中265人死亡。

研究指出，與不太喝這類飲料的患者相較，每天至少喝12盎司（約355 ml）人工甜味劑軟性飲料的人，癌症復發率及死亡率減少了近五成。

不過，由於人工甜味劑會增加糖尿病、肥胖、其他癌症的風險，尚須就其對人體的益處進行更多研究。

據統計，在男女都會罹患的癌症中，腸癌是美國罹患率最高、致死率第二高的癌症。2015年，美國每10萬人中就有38人確診腸癌、14人死亡。

研究結果獲刊在PLOS ONE期刊。