【是你嗎？】3-4月千萬發票還有4張沒領獎　200萬也有3張

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）新一期5-6月統一發票，即將在下週三開獎。財政部提醒，3-4月千萬中獎發票，到現在還有4張沒人來兌領，其中一張才花10元買五金就中千萬，若錯過領獎機會，實在太可惜。

《自由》報導，根據財政部清冊，3-4月期4張未領的千萬中獎發票，消費金額都在百元以下。其中金額最小的一張才花10元就中獎，消費地點是嘉義縣新港鄉宮前村中山路上的「俗俗賣生活廣場」，財政部呼籲曾在那裡購買五金商品的民眾，快找找家中散落的發票，以免錯過大獎。

另外3張未兌領的千萬發票，則分別開在台北、桃園及高雄，消費地點各為Wendels 温德德式烘焙餐館大安店、家樂福內壢店，以及一家位於楠梓區瑞屏路、招牌為「kapamilya sari-sari store」的菲律賓食品、日常用品商店。消費明細則為蛋糕98元、A4影印紙79元及牙膏85元。

此外，3-4月期200萬特獎中獎發票，目前也有3張沒來兌領。其中消費金額最小的一張才花31元，在50嵐買紅茶並加購1元提袋，開出分店為北市中正區衡陽店。另外兩張中獎發票，一張為202元的遠傳電信費發票，一張則是金額300元的95無鉛汽油發票，由宜蘭礁溪的金面加油站開出。

提醒曾在上述地點購物過的民眾，記得再找找是否有遺漏發票，別錯過大額獎金；中獎發票在今年9月5日前，都可到郵局兌領。

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