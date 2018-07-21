台灣首府大學簽新南向協議　招越南生來台就讀

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）位於台南麻豆的台灣首府大學，與越南河內多行二專簽署「越南僑外學生來台交流協議」，未來將提供越南籍學生獎學金就讀首大（前身為致遠管理學院)，並配合政府新南向政策，推動台灣高等教育深耕東南亞的計畫。

「越南僑外學生來台交流協議」由台灣首府大學校長許光華，與代表越南河內多行二專的國際合作中心經理周氏玉蘭共同簽署，與會的還有曾居中牽線的越南駐台北經濟文化辦事處代表陳維海，以及台南市議員參選人王平川，一同在場見證簽訂儀式，並給予祝福。

根據自由時報報導，有越南台商身分的王平川表示，越南學生來台學習專業，回到越南後可以有很多就業機會，未來對台灣與越南的關係很有幫助。

支持台灣新南向的陳維海，希望台越交流未來更頻繁，鼓勵越南學生來台學習新知和一技之長，完成學業後可回越南工作。

多行二專國際合作中心經理周氏玉蘭，則承諾未來會找優質學生來台，來台之前也會先做培訓，讓台灣的學校更放心。

許光華表示，去年3月，時任台南市長的賴清德，邀請台南12所大學去越南、馬來西亞和印尼參訪，積極招收外籍生。台首大現有印尼港澳外籍生200多人，越南生僅有2位，未來看好越南招生。學校不只提供獎學金，也提供中文、英文補救教學，幫助外籍生在台讀書。