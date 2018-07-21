「安比」颱風今最靠近台灣　南台灣陣雨高雄受創嚴重

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局指出，受「安比」颱風與南海熱帶性低氣壓影響，今(21日)起到27日，天氣都不穩定。中南部前天開始陸續出現大雨災情。《中時》引述氣象局表示，今天「安比」颱風最靠近台灣，降雨區擴大，北部、東半部也要防範大雨。

報導指出，目前在南海有一熱帶性低氣壓發展，今明兩天會往東通過巴士海峽後，北轉到台灣東部外海，後續仍有持續增強，也有更接近台灣的可能。

颱風動態 (圖片來源:中央氣象局)

另外，受低壓帶影響，南台灣多處有短暫陣雨，以高雄受創最嚴重，不少地方嚴重淹水，還有4千多戶停電。連小港機場跑道都被雷擊，轟出兩個破洞，高雄航空站為確保飛安，緊急關閉機場兩個多小時，影響上千旅客、40架班機，經漏夜修補破洞，20日清晨4時30分完成修補作業後，恢復正常起降。

高雄機場跑道19日晚間疑遭雷擊造成兩處破損（如上圖），經漏夜搶修，20日清晨已修復，一早班機恢復正常起降。中央社

昨(20)日晚9點左右，高雄地區又下起瞬間暴雨，仁武區高楠公路93號南下機車道前，疑似排水不良，淹水約300公尺，深度及膝，一度造成近百輛機車故障受困水中。另外，屏東市、九如累積雨量也破百毫米。

氣象局說，台灣目前位處低壓帶，天氣不穩定，才會造成雨勢大、持續時間久。

高雄地區19日與20日兩天，因暴雨連續傳出淹水狀況。中央社

【今日氣溫】因為雲量較多及短暫雨的影響，今天北部氣溫略微下降，各地高溫約31至33度。

【空氣品質】​根據行政院環保署空氣品質預報資訊，今天北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級；宜蘭、花東空品區、金門及澎湖為「良好」等級。詳情可查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。​​​​