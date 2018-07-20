北美館21日階段開館　盼邀三五好友重返白盒子

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 採訪報導）閉館修繕九個月的臺北市立美術館終於要在明（21）日重新開館！除了有開館特別活動外，美術館也將一口氣開放四個展覽，邀請熱愛現代藝術的觀眾重返美術館，逐步共譜藝術新篇章。

北美館採分階段、分樓層的方式，逐步開放場館、逐一舉行各項展覽及活動，直至11月17日《2018臺北雙年展》開展之際，才會正式宣告美術館全館開放。

▶︎ 北美館「築步・逐步—重返北美館」開館計畫（照片來源：截取自北美館網站）

館長林平今日在記者會上表示，長達九個月的休館對於臺灣的美術館來說，應該是最完整、規模最大的一次。

林平打趣地表示，這次美術館分階段、分樓層的開館，有許多親朋好友擔憂，若是不一開始就全館動員並推出具有亮點的國際大展，可能會引來批評聲浪。

強調自己並不追求「英雄式」或具有「亮點」的回歸，林平表示，「美術館在這邊都35年了，我真正在意的是她的持續性、永續性，以及她的逐步展開和擴散。」

林平也指出，觀眾可能起初會期待美術館有一些重大的變革，直到明日開館後，才發現美術館在外觀及內部裝潢上其實沒有太多改變。

對此，林平解釋，此次閉館修繕主要著重在空調改善計畫、溫濕度控制與電氣系統的整理與重置，以及提升館內硬體自動化程度等較為技術性的調整與整建。

林平指出，「這些隱形的動作不是我在今天說，可能並沒有人真正知道美術館所做的努力，這一切都是為未來的美術館的擴建來做準備，同時對於重新整理我們的美術史的經典作品做準備。」

林平也特別提到「南進門」的重新開放，將會讓觀眾重新認識美術館建築師高而潘最初為美術館創造的空間，以及讓場館迎向自然光線與市景的巧思。

南進門也將連接到一道時光迴廊，引領觀眾回顧美術館35年來的記憶，並以將視野轉向未來。不過，南進門目前仍在最後整修階段，並不會連同大廳地下樓展廳於週六一同開放。

▶︎ 北美館開館特別活動《35好友召集令》（照片來源：截取自北美館臉書）

築步・逐步—重返北美館

美術館此次以「築步・逐步—重返北美館」為題展開階段性開館計畫，並將在週六一連開放四個展覽。觀眾一踏入大廳，便進到《讓我們穿透魔鏡，迎向新世界！》的展場空間，觀眾透過互動參與的方式，體驗並思考人類、機器人與自然世界的競合關係。

地下樓展間的《異星系》，則展出數件藝術家李子勳多年來創作的大小型動力機械裝置及手稿，觀眾可一探李子勳如何藉由各類剛硬的素材，營造出色彩豐富宛如童話故事般的情境。

在展覽《跨域讀寫：藝術中的圖書生態學》中，觀眾則可透過藝術家的視角，審視對於書本與書中傳達的知識的多重觀點，並探究藝術創作與文字書寫彼此密不可分卻又有點矛盾的關係。

而在兒童教育藝術中心開展的《建築的70％》，策展人郭姿瑩希望藉由了解美術館的建築設計，以及建築師的設計歷程與理念，建立起臺灣孩童對於建築與空間的認識。除了介紹建築師創作的過程及工具的應用外，展場也有一些互動設計，讓孩童體驗構築空間的樂趣。

除了各檔展覽蓄勢待發，美術館也為週六的開館舉辦特別活動《35好友召集令》，凡參加活動就有機會獲得小禮，詳細內容請至美術館網站或臉書專頁查詢。

▶︎ 《讓我們穿透魔鏡，迎向新世界！》局部（照片來源：北美館提供）

▶︎ 藝術家李子勳介紹《異星系》展出的作品（照片來源：北美館提供）

▶︎ 策展人郭姿瑩導覽《建築的70％》（照片來源：北美館提供）