吸引臺商回臺掛牌，證交所主動赴中國大陸招商

為擴大臺灣資本市場規模並因應近期臺商赴A股上市之影響，證交所於今(2018)年7月18日主動前進中國大陸重慶市辦理招商說明會，為臺商釋疑。

證交所為推動臺商企業回臺上市，自今年3月起即馬不停蹄展開一系列招商活動，陸續赴中國大陸福建福州、新加坡、馬來西亞、越南及泰國曼谷等地辦理招商說明會並拜訪臺商企業。而本次與康和證券、資誠聯合會計師事務所、建業法律事務所合作，前往臺商聚集重鎮—中國大陸重慶市辦理「前進臺灣資本市場說明會」，由證交所陳麗卿副總經理帶隊，期盼讓重慶臺商更加瞭解臺灣資本市場之優勢，並藉由臺商群聚效應，發揮加乘效果。

證交所陳麗卿副總經理表示，第一上市公司營運地在中國大陸者占八成以上，顯示中國大陸仍是第一上市公司最大來源地，證交所對於中國大陸臺商市場非常重視。而為吸引臺商回台上市，證交所已配合金管會擬訂六大措施，包括推動多元上市條件、上市審查期間從8週縮短為6週、放寬陸資投資第一上市公司、放寬第一上市公司本國籍董監事投資大陸限額、延長庫藏股轉讓給員工的年限從3年延長為5年、放寬員工認股憑證給與對象擴及非全職員工等措施，以排除臺商回臺上市障礙，擴大臺灣資本市場規模。重慶位處長江上游地區經濟中心，是臺資企業投資總額排名第三之地區，臺商眾多，希望藉由本次說明會，讓臺商瞭解臺灣資本市場近況與來臺上市相關規定，透過上市機制協助臺商企業籌資、轉型、升級、永續經營。

截至2018年度6月底為止，已有70家第一上市公司在臺掛牌，且本年度迄今已有6家送件申請上市。以上市後表現來看，外國企業持續受投資人青睞，2017年全體第一上市公司平均本益比為19.60倍，全年週轉率為225.69%，2018年截至6月底週轉率高達107.49%，流動性佳。臺灣資本市場為臺資企業上市籌資平台優質選擇之一，可協助企業擴大營運、穩健成長，亦可提供投資人更多投資標的、共享企業成功之果實，創造雙贏。