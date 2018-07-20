咖啡迷年度限時優惠! 珈琲人濾掛買一送一

隨手來杯咖啡是完美生活的一部份，許多咖啡迷透過親手沖咖啡，在片刻時光，伴隨咖啡香氣與夢想對話。因此能親手泡一杯咖啡，同時擁有職人級的享受，是濾掛咖啡大受歡迎的原因。

以星級標示風味 方便顧客挑選

開元食品精選推出由美國精品咖啡協會SCAA咖啡評鑑師高規格打造的「珈琲人濾掛咖啡」，包裝上詳細的苦味、香氣、酸味和回甘度以星級多寡標示，方便咖啡迷們挑選喜愛的口味。尤其「深煎炭焙風味」、「曼特寧風味」甫上市就受到許多咖啡迷注目。新推出的「珈琲人濾掛－瓜地馬拉特選小農風味」，精選中、南美洲水洗最高等級高山豆，具有多層次口感，乾香中帶有莓果酸甜，餘韻飄著烤堅果與可可的風味，十分受到老饕級咖啡狂人青睞。

佐各式糕點 相得益彰

咖啡佐糕點絕對是最幸福的享受時光，建議苦味高、煙燻麥草香氣高的「深煎炭焙風味」，適合搭配帶有鹹味的點心；而「曼特寧風味」口感圓潤、微苦回甘，則和黑森林蛋糕、法式烤布丁相得益彰；至於苦味中、香氣和回甘度高的「瓜地馬拉特選小農風味」，搭配布朗尼、水果塔等，可顯出最佳風味，「珈琲人濾掛咖啡」多種風味滿足咖啡愛好者挑剔的味蕾。

珈琲人「買一送一」+ 戀牛奶球「第二件五折」

為響應喜愛「珈琲人濾掛咖啡」粉絲長期支持，2018/07/20日起至2018/08/02，於全聯福利中心推出任選曼特寧、深煎炭焙、瓜地馬拉特選小農綜合三種風味「買一送一」。同時，咖啡好夥伴戀牛奶球，100%國產生乳製造，完全無添加無調整，無菌技術免冷藏，用多少開多少，是最方便的牛奶球，也在全聯推出「第二件五折」優惠，為咖啡迷們帶來精品級咖啡與戀牛奶球的美好時光。