電競選手最佳神隊友 中華電信助攻「IeSF世界電競錦標賽」    

由中華民國電子競技運動協會（CTESA）及高雄市政府主辦，台灣史上最大國際級電競賽事2018「IeSF世界電競錦標賽」於今（7/20）日正式開跑。此電競盛會的唯一電信業合作夥伴中華電信宣布，將全程提供賽事與選手所需高速網路及通訊服務，並透過MOD、Hami Video高畫質直播賽事。

中華電信董事長鄭優出席開跑記者會時表示：「中華電信看好電競市場的發展潛力，自去年起積極參與多場大型電競賽事，期望藉由公司優質的資通訊技術以及轉播國際級體育賽事的經驗，共同推動國內電競產業發展。未來MOD『電競專區』也將成為常駐服務，持續提供豐富的電競內容，成為國內廣大電競迷的新選擇。」 .

國內外電競賽事不斷 中華電信資通訊優勢扶植電競產業

「IeSF世界電競錦標賽」今年邁入第十屆，本次由中華民國電子競技運動協會（CTESA）及高雄市政府取得主辦權，並由教育部體育署指導，目前已吸引42個國家近700名運動員報名，是台灣前所未有的國際級電競比賽。除了「IeSF世界電競錦標賽」，中華電信近年也積極參與各項電競活動，包含連續兩年獨家冠名國內最大電競業餘賽事「六都電競爭霸戰」、轉播2017《英雄聯盟》世界大賽、參與亞洲最大LanParty電競嘉年華「WirForce 2017」、舉辦「CHT Master中華電信校園電競賽」等，各大電競盛會皆可見到中華電信的身影。

史上最大國際級電競盛會 中華電信成選手最佳神隊友

本屆「IeSF世界電競錦標賽」將於2018年11月9日至13日於高雄巨蛋舉辦。中華電信除了全程為賽事提供高速寬頻網路服務，讓各國菁英玩家炫技不卡卡，也體貼遠道而來的選手，提供免費手機門號sim卡，讓國際選手們隨時與遠方的家人朋友分享賽事成果。

此外，中華電信也透過MOD將2018「IeSF世界電競錦標賽」分享給全台電競迷。只要從 MOD 首頁點進運動內之「電競專區」，或按快速鍵「980」即可觀看進入，除了直播賽事，亦提供VOD、查詢賽事資訊等功能，手機與網路用戶也能透過Hami Video APP或網站觀看精彩賽事。