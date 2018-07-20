中華電信iPhone X、iPhone 8及8 Plus最狂折價優惠

中華電信為回饋廣大果粉支持，今(20)日宣布推出iPhone 指定機型限時折價優惠。自即日起至107年8月31日止，凡購買iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus，搭配「新精選購機方案」或「大4G購機方案」指定資費，手機最高現折4,000元。此外，老客戶或行動VIP申辦「大4G購機方案」再享手機折價最高5,000元，亦即最高現折9,000元！好康不僅如此，只要申辦上述指定方案資費，還能於今年iPhone新機上市，以舊機回收折抵新機方式優先搶換新機，享受搶先擁有iPhone新機的尊榮禮遇！唯有中華電信，永遠給客戶最狂、最超值的優惠！

超值購機方案搭配超狂iPhone下殺優惠 搶換新機就趁現在

中華電信「新精選購機方案」，只要月付1,399元，iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus手機現折4,000元，可享4G上網吃到飽、最大網內免費講，且合約期間加贈國內通信費999元/月，相當於再送近3萬元通信費，輕鬆享受上網、語音通話雙重好康。舉例來說，申辦「新精選購機方案」1,399元資費，30個月租期，搭配iPhone 8 64GB手機只要6,900元。

上述機型搭配「大4G購機方案」指定資費，同享購機折價好康，最高現折4,000元，老客戶或行動VIP，最高還可再折5,000元購機優惠，亦即最高現折9,000元！中華電信超值方案搭配超狂下殺優惠活動，只到107年8月31日止，心動不如馬上行動，搶換蘋果手機就趁現在！