GDP排名躍進 印度股市不容小覷

因受到多項意外消息衝擊，上半年印度NIFTY指數自高點回跌近一成，但在3月下旬落底後又一路震盪向上，至本月已接近今年高點。富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出，內資在其中扮演重要角色，隨著印度總理莫迪改革深入人心，普遍看好明年再度勝選，預期今年將推出更多農村經濟政策，加上世界銀行最新公布的2017年全球GDP排名，印度已超越法國成為全球第六大經濟體，IMF 2018年4月預測報告也指出印度2018年GDP將呈現7.4%的強勁成長，顯見經濟動能無虞，建議投資人應將富邦印度(股票代號：00652)納入投資組合。

印度市場上半年雖逢貨幣貶值、公營銀行鉅額詐貸、第一季財報獲利好壞參半、卡納塔克省選舉一黨獨大但未取得執政等意外消息衝擊，但第一季印度NIFTY指數自高點回跌近一成，在3月下旬落底後又一路震盪向上，7月份已又再度站上11,000點，接近今年高點。廖崇文說，主要是內資在其中扮演重要角色，在預期莫迪勝選、雨季正常及農村消費升級下，內資承接意願強。繼去年雨季恢復正常後，今年被認為將是雨季正常降雨的一年，因此對農村消費後市普遍樂觀；至於第二季市場最大變數—中美貿易戰，因印度置身在世界供應鏈之外，因此不受影響，甚至部分印度廠商認為將可受惠承接中國外流訂單。

此外，廖崇文指出，根據世界銀行公布的2017年全球GDP排名，2017年印度經濟總量為2.597兆美元，成功超越法國成為全球第六大經濟體。印度2017年GDP的主要趨動力來自製造業及消費支出增長，根據國際貨幣基金（IMF）2018年4月預測報告，受惠終端需求復甦及稅制改革的推動下，印度2018年GDP將呈現7.4%的強勁成長，經濟動能無虞。

整體而言，因印度具備高速經濟成長、加上明年莫迪將競選連任，內資承接意願強，而外資賣超幅度亦有縮減態勢。廖崇文分析，印度股市後續有兩大觀察重點，包括雨季變化及獲利表現，值得投資人留意。雨季帶來雨量攸關農作物生長與收成，由於印度農業占全國GDP約17%-18%，雨量豐沛與否將直接影響印度經濟成長。根據印度氣象局（IMD）預測，從6月到9月正常降雨量落在96%-104%之間，其中預測7月雨季之雨量可望達到歷史平均的101%，在雨季將符合預期情況下，內資對於後市仍普遍樂觀，加上明年大選，農村經濟相關將是股市的最大支撐。

至於獲利表現部分，2018財年第四季（即1到3月）NIFTY 50指數成分股公司獲利衰退2.2%，主要受到公營銀行、醫療與部分工業股影響，排除這4家市值10%的衰退公司後，NIFTY 50指數成分股公司獲利成長11%。對於即將公布的2019財年第一季（即4到6月）獲利，廖崇文認為，受到GST（商品服務稅）實施前的低基期預期影響，多數公司獲利有望維持雙位數成長，故在企業獲利延續增長態勢之下，印度股市下檔可望有撐。