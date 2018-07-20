「湖說」柬埔寨文化特色攝影  彰化生活美學館展出

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）曾在彰化縣文化局藝廊、台北市爵士攝影藝廊等舉辦攝影展的鄭奇文老師，2009年初走訪柬埔寨吳哥窟及洞里薩湖，深受當地自然及人文環境所觸動，花費數年拍攝吳哥都城與洞里薩湖美景，即日起在文化部所屬國立彰化c館的第三展覽室A室辦理「湖說-洞里薩湖鄭奇文攝影展」，展出至7月29日止，歡迎民眾前往參觀。

2009年2月初，鄭奇文初次走訪拍攝柬埔寨吳哥窟和洞里薩湖的自然與人文景觀，四處走訪漫遊之際，久經職場激烈競爭積累的疲憊心靈，受到周遭詩意空間的洗滌薰染，恍若注入了一股鮮活自然的生命泉水，讓他領悟到人與自然和諧共處的真諦，那一份悠然自得的空靈想像，深深觸動了他拍攝專題系列的念頭。

東南亞第一大淡水湖的洞里薩湖，意為「巨大的淡水湖」，又名金邊湖，因湄公河水內含有沖積物質帶來的養分，以及湖面水位變化產出豐富的微生物、昆蟲等，使得湖中滋生大量的魚蝦，無論旱季或雨季都出產甚豐。

在廣闊湖面上有水上人家，他們以木柴為築屋的主幹，在湖面上搭建著簡陋的高腳屋或船屋，生活中的食、衣、住、行、育、樂、都在這上面進行著，他們不需要時鐘來叮嚀時間，日出而作、日落而息，大自然就是他們最好的時間機制。

小挑夫 2015柬埔寨暹粒省 洞里薩湖（圖片來源：文化部）

柬埔寨四季如夏，雖然沒有颱風，沒有地震，每年卻得面對無情氾濫的湖水，縱然如此，人民也沒有傲慢的「與天爭地」的思潮，他們循著與大自然和諧共存的韻律，在廣闊美麗的湖面上看日出、看夕陽，化危機為轉機，找到了屬於高棉人自己的生活方式，也讓「人定勝天」一詞，有了不同面向的詮釋，這些傳統便是孕育出一千多年前吳哥文明的幕後功臣。

今天仍然有一群逐水而居的高棉人及越南人，幾世紀以來家就浮在湖水上，不管湖面多小，水位多高，每年隨著湖水的漲退，如候鳥般遷徙數次的奇特景觀，交織成了一首富有地方文化特色的湖上田園奏鳴曲。

數年來，鄭奇文分別於不同季節前往拍攝吳哥都城與洞里薩湖的夢境追尋，並將此特有的湖面風貌與豐富多元的文化符碼組合成影像，透過專題系列的描繪，呈現洞里薩湖人民所孕育的空間文化意涵。誠摯的邀請各界人士把握展覽期間前來觀賞。

牧牛 2016柬埔寨暹粒省 洞里薩湖（圖片來源：文化部）