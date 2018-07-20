大學指考成績出爐  新北考生表現優異

107學年度大學指定科目考試於今(19)日寄發成績單，新北市各公私立高中職共有5,633名學生參加本次考試。社會組榜首為就讀板橋高中的吳東翰同學(451.6分，不採計公民)；自然組榜首為就讀於私立南山高中的林治善同學(426.45分，不採計國文)，新北市榜首皆為新北市在地就學學生，足見推動在地就學成效顯著。

新北市公私立高中職社會組榜首為就讀板橋高中吳東翰同學獲得451.6分(不採計公民)，東翰個性穩重，喜愛閱讀，興趣多元，平日對國際時事非常關心，並且勇於在課堂中提問。根據歷史老師張肇祥三年來的觀察，東翰是個品學兼優的好學生，也是稱職的歷史小老師。另一位該校數理資優班莊珮聿同學則是校內自然組榜首，考出417.6分(不採計國文)的好成績，個性乖巧、讀書認真，在數資班三年的生活中，珮聿對於實驗的學習最為深刻，了解到過程中須反覆思索研究細節，不斷嘗試實驗，因此加深了自己的耐心與細心。

永平高中校內社會組榜首劉道恩同學，學測總級分只有56分，指考一舉拿到399.4分(不採計公民)!道恩認為：「讀書計畫立了大功，按照計畫全心投入的讀書，自習、遇到不懂的提問，讓自己最後的複習更全面。」國中時道恩是手球隊選手，曾經想成為手球國手，升高中時考量離家的距離，決定就近入學就讀永平高中。曾經以為只要考上好高中就可以輕鬆過日子，而全心投入社團，為了活動、發表會投入大量的時間與金錢，功課也顧不上。直到學測成績公布，才驚覺以自己的實力，距離理想的管理學系還有很大一段落差，下定決心參加指考，依照自己的狀況，排定讀書計畫按部就班地走。導師蔡月媚說：「道恩成績很不穩定，還好是媽媽一路支持道恩，和學校共同配合。高三寒假時才開始全力讀書，找對方法，積極找老師提問，才能有這樣的好表現。」永平高中劉淑芬校長說：「非常感謝高三導師及任課教師一路陪伴我們的指考戰士們，無論是在學時的晚自習或是畢業後的返校自習，都悉心指導學生唸書並為學生解題，讓這群堅持到最後的戰士們可以得到好的表現！」

三重高中蘇心怡同學為該校社會組榜首考出339.3分(不採計公民)優異的成績，心怡原就讀三民高中國中部，升高中之際選擇三重高中就近入學，以節省每日通勤時間。心怡透過該校之輔導機制，很早就確認升讀第一類組之性向，並果決地報名語言實驗班，特別加強語文學習。心怡秉持著拿手的科目要持續精進，不拿手的科目更要增加學習與練習的時間。學測後，更積極針對表現不甚理想的數學調整學習與準備方向，並認真勤練基本題型，重新打好觀念與基礎，在指考成績公布後，英文及數學表現上獲得優異成績。

安康高中校內指考社會組榜首胡倩宜成績為337.8分(不採計公民)，畢業於新北市中和國中，雙親為澳門與緬甸籍人士，從小在澳門長大，後因父親工作的關係而舉家遷臺。因為這種特殊的成長背景，倩宜的父母對她各項能力都很重視，不但努力學習語文，也積極參加學校舉辦的營隊與活動，如：高中時便已參加多益測驗，得到中等成績；另外，倩宜高一也曾參加該校特色課程「控動機器人競賽」，獲得全國季軍的佳績!只是當時卻沒有人知道這個訊息，讓倩宜失落不已，「若能有人詳細報導這則訊息，就可以讓我們的努力被大家看見了!」因此倩宜開始萌生對大眾傳播的興趣，也深知外語能力是與世界連結的重要媒介，因此，接下來倩宜將以國立大學外語學系或傳播學系為第一志願，期待自己成為頂尖的外語或傳播人才，將人民的用心被看見，讓臺灣與世界連結!

安康高中校內自然組榜首為畢業於該校國中部的龔一桓同學，成績為366.65分。身為家中獨子的他，很早就展現出對數理與外語方面的興趣與長才，高一時曾為本校物理奧林匹亞競賽選手，在大學學測成績中，英語、數學、自然亦均達到頂標水準，但當時未能以繁星推薦進入理想校系，因此全心準備指考，希望能藉著自己專長的科目來獲得出色成績。外表害羞的一桓對自己的未來頗有規劃，以進入成大航太為第一志願，希望自己能夠成為航太科技的專業人才，在交通革新的時代中，讓飛安程度更加提升。

私立格致高中校內自然組榜首林宜德同學，指考分數395.85分(不採計國文)，國中的時候是以全校校排中下的成績畢業，到了高二時急起直追，拚到了全校前五名！他曾經認為自己的能力就這樣了，但高二時家突遇變故，長期洗腎的母親，在最後一次例行醫療中，猝然離世，這場無常的大考，教會他明白人生該負的責任─並不只求取功名、飛黃騰達，而是該為所有在生死之間困頓受苦的人們設想、負責，自那時方開始「行醫濟貪」就是唯一的目標，爰他奮發圖強，再再超越了自已的框架，即使學測成績72級分，仍想拚指考，完成他的夢想。

新北市政府教育局表示，新北市自101年開始推動「高中高職旗艦計畫」，透過24億的經費挹注，輔導高中職學校提出多項創新方案，例如發展高中卓越方案，鼓勵學校發展主題式特色課程，精進教師教學以激勵教師創造績效，同時持續打造優質教育環境。經過7年來的落實，確實對學生課業成績產生正面的影響，也反映在今年各校升大學考試之成績皆有進步，足見成效卓著。

欲參加大學考試分發入學的考生應於7月19日至7月27日繳交登記費，7月24日至7月28日網路登記分發志願，考生至多可登記100 個志願，請考生詳閱簡章規定，登記志願期間如須諮詢或協助，可電洽大學考試入學分發委員會(以下簡稱分發會)服務專線(06)2362755（服務時間為7月24日至7月27日上午9時至晚上6時，7月28日上午9時至下午4時30分）。

大學考試分發入學各校錄取名單訂於8月7日公告於分發會網站，考生可經由網站或各媒體查詢，錄取通知由各錄取學校寄發，新北市政府教育局祝福所有的考生都能進入理想的校系。