〈時評〉瑪莉亞颱風讓雙北不同調　癥結點在那裡呢

日前瑪莉亞（Maria）颱風的訪台引發雙北(台北市、新北市)是否該放颱風假一天，不僅造成勞方與資方雙方的困擾，也讓地方首長傷透腦筋。各地方首長在判斷該不該放假都是依據中央氣象局的最新數據與資料進行評估，加上考量到北北基屬於同一個生活圈，依照往例都會「同步宣布」，而這次卻出人意料只有新北市宣布放假一天。

台灣每年都有很多颱風，作者認為應該充分利用過往搜集的數據，還有歐美日等國家曾經作過的分析進行評估，當然一切還是要依據氣象局所提供預報來評斷各地區被颱風侵襲的機率，見圖1。

圖1：取自中央氣象局，瑪莉亞7級風暴風圈未來120小時侵襲全台各地機率

記得在瑪莉亞颱風即將侵襲台灣前，台北市長柯文哲在接受媒體訪問時，回應「一切依照SOP」，也就是各地方首長除了有效利用颱風侵襲各地機率圖來評估是否放假外，同時也會考量侵颱後“可能”帶來的災情。因此，引用最接近時間的颱風侵襲各地的機率圖猶為重要，而引用時也應該說明可能會發生哪些情況，見表一。

表一：氣象預測到來與颱風實際到來的情況

由表一的左上、右下可知預測正確時就沒有詬病的空間，但是如果預測失敗將會出現爭議。如果發生表一左下，預測有颱風造成災損但沒來，那資方會因此有意見。如果發生表一右上，預測沒颱風造成災損但有來，那全部人民都會因此有意見。

瑪莉亞颱風造成雙北不同調的情況，恰巧就是成立右下的情況。只是台北市選擇右下，選擇正確。而新北市可能擔心發生右上的情況，為了保險起見，還是放颱風假讓大家進行防災，只是依舊是發生右下的情況。

我們何不如從幾個重點來分析與說明，「政府」、「勞工」與「資方」這三個角度，還有問題根源「颱風」就不難從經濟面、勞工面、農業面等各層面所遭受的「強度」、「損失」與「風險」。

「颱風」站在「政府」的角度，影響層面是政經問題，還有人民的生命財產與安全問題。

若站在「勞工」的立場，「颱風」所帶來的額外福利，是能歇息一天。

但是若是站在「資方」，颱風假「如同一天沒有營業」，更甚至部分公司還要付出薪水。

政府與氣象局之所以「逢颱就被罵」，是因為每個人所站的立場不一樣，歸根究底就是資訊不夠透明，或是講的術語都是「內行人」才聽的懂。導致人民「有聽沒有懂」，只好遇到颱風問題時，從深層的關注與關心，到了最後只會選擇看新聞畫面下方的字眼「○○市或縣不上班不上課」，才會造成幾家歡樂幾家愁的結局。

氣象局歷經多年，雖然也曾經被罵的很慘，但仍有準的時候，況且如今的地球正值全球暖化與氣候變遷，其數據應該善用各國的預測與高科技作為輔助，並用淺顯易懂的字句，針對各類型、強度、地區、走勢，將表一的表格利用統計模型算出較準確機率，見表二(其機率數字是作者假設)，以供大家參考。

表二：氣象預測到來與颱風實際到來的假設機率情況

假設某地區氣象預測是侵襲可能性是80%，搭配表二才能考慮到失誤的情況。

1. 颱風對該地區有80%的侵襲可能性，並且預測的統計模型有90%的準確性、10%的錯誤。

2. 颱風對該地區有20%的不侵襲可能性，並且預測的統計模型有85%的準確性、15%的錯誤。

3. 颱風實際來的可能性就是，「預測有來並真的來」加上「預測沒來卻真的來」＝80%×90%+20%×15%＝75%

4. 颱風實際不來的可能性就是，「預測有來卻沒來」加上「預測沒來真的沒來」＝80%×10%+20%×85%＝25%

建議應該直接公佈這樣的內容，才能讓人了解颱風對台灣有嚴重災損是一個統計與機率的事件，故應該用機率加以討論才夠完整，而非令人一昧的誤會只有100%來、或100%不來的情況。

並且新北市包含的地區太廣，如淡水與板橋的情況就可能大不同，應該針對各區單獨討論，因為一個機率數值不足以代表整個新北市全部地區的情況。

結論

如果每個颱風我們都能知道它對各地區的侵襲機率，是否就可以讓政府及人民更容易理解颱風侵台的情況，並且各市政府也不用被指責做出錯誤的決策。而氣象局提供的機率數字，民眾應該要了解到，台灣是一個氣候多變的海島地區，統計模型提供的準確率有極限，並不是不準，所以要用表二的轉移矩陣概念才能降低失誤的情況。

各地方首長考量放假的因素不全然只考慮颱風侵襲的機率，還必須考量到其他問題。所以才會導致氣象預測不來卻仍然放假，相信只要地方首長說明清楚原因，就不會造成民眾的誤解。

最重要的是大家都應該了解預測颱風是否侵襲，並造成嚴重災損都是一個機率問題，絕對不應該只當成0(0%)或1(100%)的問題。現在是大數據及網路發達的時代，應該充分利用科技的力量進行有效的分析，而非作主觀又容易出錯又容易被詬病的決策。