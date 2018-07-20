十三行招募新住民志工   母語導覽促交流

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）位於新北市的十三行博物館招募精通東南亞語言的新住民報名導覽志工，開放20個名額提供免費培訓課程，報名日期自即日起開始至7月31日截止。

十三行博物館針對對於博物館及導覽有興趣的新住民，免費提供專業導覽培訓課程及安排各種課程進修，包含認識十三行文化，博物館建築特色，考古學，導覽技巧等，並設有工作坊實務練習，透過東南亞語的導覽，讓來自東南亞的遊客更親近台灣文史。

搶頭香報名的為住在八里區的越南新住民武氏芳恆，日前帶著15歲女兒陳卉媛率先報名十三行新住民母語導覽志工。20多年前來台定居的她對中文一竅不通，但卻在台完成高中學業。原為工廠作業員的她在一次意外中壓斷手指，後來卻求償無門而無奈影響生計，但在社福團體的熱心協助下，幫助她重新整頓生活並站起來，也讓她萌生幫助更多新住民的想法。

武氏芳恆說，去年她成立新北市八里區新住民關懷協會，就是希望排解新住民在台灣生活疑難雜症，因此也希望將越南語帶進校園甚至更多地方。

加入博物館新住民導覽行列後的武氏芳恆興奮的表示，「這是很棒的機會，提供新住民朋友交流平台，也能讓來館的東南亞遊客聽到熟悉的語言而得到感動，更加喜愛臺灣。」

館長陳春蘭表示，十三行提供專業導覽培訓課程，結合東南亞朋友們母語專長，未來將能提供東南亞語常設展導覽服務，除了擴展博物館服務客群，讓不熟悉中文的東南亞朋友們也能到博物館參觀，更讓雙方對話交流在博物館中發生，促進文化多樣發展，激盪出更多火花。

更多活動資訊請至十三行官網查詢。