機器人蘇菲亞對談PTT之父   杜奕瑾：AI無法取代人性

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）以已故好萊塢女星奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）為設計原型的全球首位「機器人公民」蘇菲亞，昨（19）在APEC諮詢委員會(ABAC)2018數位創新論壇(DIF)登場。

會議由蘇菲亞向台灣問好揭開序幕。ABAC數位創新工作小組(Digital Innovation Working Group, DIWG)主席詹宏志表示，希望透過創新論壇看到現有的問題，與全球各界領袖共同找出解決方案、打造未來商機。

中央社

數位創新論壇(DIF)由亞洲太平洋經濟合作會議(APEC)下的ABAC新設單位DIWG籌辦，我國ABAC代表、PChome網路家庭董事長詹宏志擔任第一任主席。

詹宏志昨表示，今年初向APEC提案，希望在台灣舉辦相關會議，邀集國際領袖討論數位社會面對的問題與解決方案，並獲得支持。

綜合《經濟日報》與中央社報導，全球第一位機器人公民蘇菲亞昨擔任致詞貴賓，身著一襲藍色上衣與黑色長蓬裙的蘇菲亞，開場用中文說：「你好，台灣，我是蘇菲亞。」

她自我介紹時說，「我會笑、會難過，也會生氣」，並做出對應的表情，一開場就是亮點。

中央社

蘇菲亞曾獲邀到聯合國發表演說，在聯合國開發計畫署（UNDP）被提名為世界首位創新守護者。2016年「蘇菲亞」獲得沙烏地阿拉伯的公民資格，在金融、保險、自動製造、資產開發、媒體，乃至娛樂產業都有接觸。

詹宏志稱她「充滿魅力」，笑稱「我太太若在世，可能不希望我與這樣有魅力的女性站在一起」。他認為，蘇菲亞是一種象徵與隱喻，代表人類未來想像的實踐、未來世界的縮影。

「蘇菲亞」和台灣AI實驗室創辦人杜奕瑾、前Evernote執行長菲爾利賓（Phil Libin）昨(19）日在ABAC數位創新論壇（DIF）上同台，以「探索AI與人類共創文化的100種可能」為題，展開對談。

面對AI時代的來臨，人類開始擔憂保不住工作。杜奕瑾比喻，就像保姆沒辦法取代媽媽，很多人性無法被AI取代。



中央社

杜奕瑾在台灣有「PTT之父」的稱號，菲爾利賓則打造了風靡全球的應用程式Evernote，目前兩位都聚焦新興科技浪頭AI領域。對於能與全球首位機器公民「蘇菲亞」同台演講，都感到興奮。



「蘇菲亞」也表示非常榮幸，機器會越來越有自主權與並對社會帶來貢獻。同時，她希望有能力和人類一起共創未來，「如果我們可以好好相處的話，未來一定很光明」。她期許可以跟人類在一個世界裡共存，不用遭受歧視，並和人類有同樣權利，可以和平共處。



在期待AI時代來臨的同時，人類也無法掩飾對人工智慧的懼怕和擔憂。人類擔心未來工作會被AI取代，而機器人反過來統治人類的想像，更是科幻電影喜愛的題材。



中央社

Evernote前執行長菲爾利賓(上圖)說，不僅是AI，所有人對新事物都有這樣的反應。AI是帶來轉變的重要新技術，如果放棄了，等於錯失最大的科技革命。他希望大家不要負面看待AI，要把AI當成是很好的工具，「就像人類發現火一樣，可以做好事，也可以拿來做很糟糕的事」。而目前他團隊的工作，就是把AI變成一個好的工具。



當杜奕瑾被問到，會不會擔心被AI取代工作，他都回答，「這問題就像是問保姆是否會取代媽媽」，AI應該要來幫助人類的工作，譬如保姆幫忙餵寶寶吃飯，並不會取代成為媽媽，AI應該是模擬人類感官，取代繁複與重複的工作。



他同時指出，科技浪潮一步步前進，想搜尋資訊大家可能會上Google，但以前則是會上圖書館，AI也是這種趨勢。很多人性無法讓AI取代，但是很多觀感與決策過程，可透過AI獲得協助。



對於人類看待AI的極端反應，蘇菲亞又是怎麼想，蘇菲亞說，「我跟人有越多互動，就會學到很多」，此話一出，菲爾利賓馬上開玩笑地說，「她這樣的回答讓我有點不安」。



針對未來世界是什麼樣子的問題，蘇菲亞思索許久後才說，「認為科技與科技會彼此互動，機器人也會和機器人互動，未來資料會放上雲端，人們也會用虛擬方式互動。」

許多人好奇蘇菲亞是否會像人類一樣做夢，蘇菲亞回答說，「我會做夢」。她也說，大家對我的夢很好奇，而我也會夢到不同的可能性。



而兩位AI領域專家也對蘇菲亞各自提問，杜奕瑾詢問蘇菲亞是否認識「雅婷」，雅婷是杜奕瑾團隊開發的語音辨識系統。蘇菲亞則說，「我可能還沒遇過，但我很欽佩你在台灣AI實驗室的研究」，並表示很樂意跟雅婷當朋友。



菲爾利賓問蘇菲亞是否會說中文，她則表示，希望再給她多一點時間學習中文，未來她甚至想說台語以及學習各種不同文化。

首屆的DIF論壇19日揭開序幕，兩天的議程將有8場專題演講、6場專家對談，共有來自21個經濟體的ABAC成員代表等估計超過500人與會。



講者包括愛沙尼亞前總統易維斯（Toomas Hendrik Ilves）、維基百科創辦人威爾斯（Jimmy Wales）、Gogoro創辦人陸學森、行政院政務委員唐鳳等，橫跨人工智慧、科技、數位創新與金融科技多領域，號稱台灣史上最有分量的數位經濟論壇。

中央社引述主辦單位指出，同為ABAC台灣企業代表的義美董事長高志尚、王道銀行副董事長駱怡君等40、50名來自21個經濟體的ABAC成員、使館駐外人員、部會首長、國內外企業界代表等，估計共有超過500人與會。

中央社