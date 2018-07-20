新住民子女新星培育營的小小CEO！   新二代展現自信「新」

（台灣英文新聞/ 李文潔 採訪報導）移民署連續5年舉辦「新住民子女新星培育營」，年年吸引許多新住民子女參加，今（20）日舉辦2018年成果發表會，今年首度開放部分名額給國人子女，共有44位學員參加，33位為新住民二代，11名國人子女。學員們在5天4夜課程中，從從企業見習、 實作、行銷課程與職涯分析的學習中，以 CEO 姿態發表新創公司提案，對未來職涯發展也更加明確。

移民署今年首開先例，開放部分名額供國人子女報名。44名學員的父母原籍包含台灣、中國、印尼、泰國、越南、柬埔寨、菲律賓、美國和馬來西亞等9個國家地區，為歷屆以來呈現最多國家及地區特色。

母親為越南籍的學員黃俞瑛，高中即立志成為一名優秀的移民官，平常即擔任通譯、志工關懷弱勢新住民、為同是新二代的同胞發聲。

另父親來自美國的雙胞胎卜若涵、卜晨茹，未來想成為護理師及軍醫，身為地球村的一分子，不論在哪裡都能扶殘救弱。

移民署長楊家駿致詞表示，看到學員彼此交流、學習並激發潛能，以「踏上國際舞台的新星企業」為主題，年紀輕輕即展現出自信與專業，模擬新創企業的提案內容令人驚豔，加上新二代的多元文化背景，相信我們的「未來新星」會持續發光發熱，為台灣帶來新力量。

移民署長楊家駿參觀學員新創企業提案成果（圖片來源：移民署）