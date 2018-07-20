蔡英文會愛沙尼亞前總統　盼交流數位治理

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）總統蔡英文今（20）日與愛沙尼亞前任總統伊爾韋斯（Toomas Hendrik Ilves）會面時表示，臺灣與愛沙尼亞政府都積極推動「數位治理」政策，期盼未來有更多的經驗交流。

蔡總統週五上午接見來臺出席數位創新論壇（Digital Innovation Forum）的貴賓，一行人包括此次在論壇中擔任講者的伊爾韋斯、APEC企業諮詢委員會（ABAC）臺灣主席詹宏志、政務委員唐鳳等人。

根據總統府，蔡總統感謝伊爾韋斯專程來臺分享經驗，並提及他過去擔任愛國總統期間，推動數位治理，包括政府無紙化、資訊安全等工作，引領愛沙尼亞成為世界數位化最高的國家，值得亞太地區各國學習。

蔡總統接著指出，臺灣也正積極推動「數位國家·創新經濟」（DIGI+）發展方案，不論是打造服務型數位政府，或是開放治理等，都和愛沙尼亞「數位治理」的政策理念不謀而合，「我們非常期待，未來跟愛沙尼亞能夠有更多的經驗交流。」

蔡總統也表示，臺灣將持續與APEC（亞太經濟合作會議）各經濟體合作，努力將「數位落差」(Digital Divide) 轉化成為「數位機會」(Digital Opportunity)，共同提升亞太地區數位經濟的繁榮和發展。

最後，蔡總統提及，「2018年亞洲智慧城市展覽暨論壇」也將在下週於臺中登場，預計有45國的國際買主將臺參觀，顯示她上任以來，政府朝著「數位國家、智慧島嶼」的目標前進，除了帶給民眾智慧生活以外，也提供產業穩定的創新環境。

蔡總統表示，這一個接一個的國際交流活動，代表著臺灣的努力和決心，「我們自我期許，在數位時代走在前端，讓世界看到臺灣的發展，也期待跟各國加強交流，共同面對數位時代的挑戰。」