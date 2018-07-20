  1. 首頁
  2. 新住民

台灣生育率全球前三低   新二代人口數逐年下降

台灣育兒福利制度可參照日本及新加坡

By 生活組,台灣英文新聞－編輯
2018/07/20 15:49

台灣新住民也面臨少子化問題（照片來源：維基百科）

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）全球生育率最低排名台灣擠進前三名，連新住民也加入少子化的行列，根據來自行政院主計總處的最新統計指出，國中及國小的新住民子女數已連續5年呈現減少的趨勢，去年（2017）更是大幅的下降。

行政院主計總處統計，2017年就讀國中及國小的新二代總人數達 18.1 萬人，與前年（2016）的19.6萬人相比，共減少了7.8%之多。其中國小生新二代的穩定減少現象中已達連續5年之久；而國中生新二代則減少3％，為這10年來的首度下降。

根據聯合新聞網報導，曾任兒福聯盟執行長的立委王育敏表示，這驗證政府的獎勵生育制度為只是治標不治本的謬誤。王育敏接著表示，新住民在台結婚生育的高峰期已經過了，而新二代人口穩定下降無疑是台灣整體少子化問題的警訊，政府目前的獎勵生育制度方向錯誤。

根據王育敏過去在民間的調查，多數民眾並非不喜歡小孩，主因受限於各方面條件的不足，據調查超過一半生過第一胎的國人，有意願生第二胎，至於第三胎則是極少數，但政府卻集中獎勵資源在鼓勵三胎，「從本身比例最少的族群去拉抬成效，政策方向就是個謬誤」。

雖然行政院長賴清德上月發放6千到1萬元公托津貼給家長，但針對此舉王育敏指出，「台灣一向提出的，都是這種不全面的零碎獎勵津貼」，借鏡新加坡、日本處理少子化政策都是一條龍，從公宅社宅優先排序、優惠的育兒貸款，一直到後續的托育、教育環境，「有魄力的執行政策，才能給年輕人勇氣放心生育。」
新住民
新南向
少子化
新二代

相關新聞

有洋蔥！幫傭十多載換得子女成家立業  越南母親無悔
2018/07/20 11:25
用「新」行銷國境之南   屏東燈會17新住民導覽員結業
2018/07/20 10:03
保障新二代語言受教權   教育部：遠距教學推動新住民語文課
2018/07/19 15:26
移民署護大火脫困移工  補發居留證保權益
2018/07/19 11:11
新北市人口政策表現優異  獲內政部肯定
2018/07/18 14:17