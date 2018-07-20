(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)中國打著一帶一路的口號，不斷誘騙小國，簽下還不起的債務契約，以謀債務不履行時，要求割讓重要軍事設施。請參考我們之前有關阿拉伯、斯里蘭卡、馬來西亞、巴基斯坦、巴爾幹半島、以及緬甸的報導，這邊不再贅述。然而，太平洋小國東加，近日卻自信滿滿地說，他們要開始還錢了。

真的嗎？

《澳洲廣播公司》報導，東加首相阿基利西·波希瓦（ Akilisi Pohiva ），最近表示將開始償還向中國舉借的1億美元債務，並希望中國可以放棄部分債務，以利償還。報導介紹，這筆借款，主要是拿來重建受到暴動破壞的首都。

然而，《澳洲廣播公司》提醒，東加本島日前才遭氣旋侵襲，導致幾乎損失將近3分之1的GDP，政府的預算，也幾乎都花費在重建上，可見該國經濟情況，目前相當不理想，恐難以如願清償債務。

《澳洲廣播公司》介紹，東加的情況，就是在太平洋地區進行的中國債務陷阱外交（China’s debt-trap diplomacy）的典型例子。根據報導，澳洲外長很早之前，就曾警告太平洋小國，這些債務顯然難以負擔，且可能會侵蝕主權。一位學者則告訴《澳洲廣播公司》，東加政府借來的錢，多半被拿去重建王宮，對一般民衆幫助不大。我們之後也會持續追蹤相關發展。

【真的嗎？】中國債海淹沒東加王國 總理：我們要還錢了