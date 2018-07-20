龐大購物商機！IG開創印度時尚行銷新紀元

（台灣英文新聞／實習編輯 蔣佩庭綜合外電報導）「我們喜歡Instagram，它讓各式商品有一個動態展示管道，同時也能取得客戶的反饋。」印度年輕服飾品牌Nicobar共同創辦人羅賴(Raul Rai)表示

根據《QUARTZ》報導，2012年，Facebook斥資10億美元收購了當時只是一個照片共享的應用程式Instagram。然而，Instagram不僅介面時髦清晰，像是一道作品牆，創造美好生活氛圍，應用程式本身也增加了一系列吸引人的功能，成為全球新潮的電子商務渠道，在過去幾年裡，不少印度商人都曾想用Instagram行銷自家產品，吸引顧客。

1. IG討論度最高第三名─時尚

時尚在全球和印度都是繼電影和音樂之後排名第三最受矚目的話題，而在有4100萬Instagram用戶的印度，此平台已成為各品牌重要的行銷兵家必爭之地。

印度民族時尚品牌Jayore的創始人表示：「Instagram已成為他公司不可或缺的一部分，此平台除了帶來了流量，更是激起顧客的消費慾望。」

因此不少設計師在Instagram上透過拍攝、撰寫內容、甚至是產品故事都能當成宣傳手法。

2. 平台特色

Instagram讓賣家能以不同以往的方式接觸顧客。像是，使用標籤幫助用戶搜尋到你的貼文、「限時動態」展示一系列的商品、串連不同的限時動態圖片來說一個故事…等等。

在這個平台上，賣家能用各種創意的方式行銷自己的產品。例如，加爾各答的高級訂製時裝設計師Sabyasachi Mukherjee經常分享客戶穿著她所設計的衣服的照片故事，而不是模特兒，而他在Instagram上擁有超過240萬粉絲。

3. 觸及大眾的良方

印度時裝市值目前估計為700億美元，電子商務占其中90億美元，預計未來幾年內將達到300億美元，而這將提供給一些精品店、婦女品牌、流行品牌巨大的商機。另外，已有許多本土公司不願意開設零售店或者投資昂貴廣告，而是嘗試充分利用Instagram。

但是，與其他一些社交網絡平台相比，Instagram還有很長的路要走。臉書在印度有2.41億用戶，Whatsapp聊天軟體有15億用戶，而壯觀的使用人數讓它們可以接觸到更多的客戶，因此較大的時尚品牌認為Instagram還是需要與其他營銷媒介（如平面廣告）相輔相成，以吸引更多的觀眾群。