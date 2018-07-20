簡又新專欄 – 中國大陸近年的環保脈動

所謂「後發有優勢」是中國大陸歷經三十年來發展的寫照，其國家發展比起英國(200年工業革命)、美國(100多年)、日本(6-70)與臺灣(4-50年)的經濟發展時程壓縮了不少，在很短的時間帶領國內經濟趕上世界各國，然而有利就有弊，國家發展迅速的同時也帶來巨大的環保問題，如霧霾、河川污染等。如今，中國大陸改變其國家發展計畫，全面強調生態文明，並實施新的環境政策。

中國大陸自2018年1月1日開始實施《中華人民共和國環境保護稅法》，也就是透過污染者付費來解決社會成本問題。在十九大時，他們提出當前要解決三大最困難的工作，第一是防範與化解國家可能發生的大風險，第二是精準的扶貧，第三就是污染防治。

過去中國大陸的經濟成長十分迅速，歸功於對於地方主管成績的考核，以各省市生產總值（Gross Domestic Product，簡稱GDP）進行衡量，非常重視經濟發展，忽略了環境的保護。在快速發展的情況下，也就產生許多環境問題。為了趕上國際社會腳步並重新檢視國內污染問題，從中央到地方都開始要求落實環境的永續，國家的永續發展有三大目標「經濟要發展、社會要公平、環境要永續」，中國大陸準備應該如何來平衡「經濟發展」與「污染問題」呢？

近幾年，中國大陸非常重視北京市的環境污染問題－霧霾，並開始尋求相關解決方法。設立污染者付費制度，將排污收費改為環保稅，透過監測工廠的排污狀況開徵環保稅，使得企業不得不重新評估政府的環保稅（機動利率）與污染整治費用，此二者之差異及其成本效益。而都市與偏鄉的環保稅亦不相同，如在都市大氣污染排放1當量最高為12元人民幣，水污染物的每當量則是最高14元，一般而言都市徵收稅率皆比郊區高。以「企業申報，稅務徵收，環保協作及資訊共享」的徵管模式。政府先從企業的徵收環保稅開始，稅額方面因各地差異給予地方一定的授權，最後手段則進行環保監測與稽查，並善用現今人手一機的科技觀測進行多面向監測，不僅達到逐步監控與全民參與，也讓訊息得以共享。

中國大陸政府自施實這項法令後，估計每年約有500億人民幣(約新臺幣2,000多億元)的環保稅收。但是為了達到高品質的GDP，只好採霹靂手段進行改革，即使會衝擊經濟也仍要施行。目前約有26萬家工廠被課徵環保稅，未來還需持續觀察中國大陸在落實永續的意志力上，能否達成污染整治的目標。

從2017年開始，中國大陸連續發布《國家環境保護標準“十三五”發展規則》、《土壤污染防治法草案》與《生活垃圾分類制度實施方案》以及幾個與環保相關的方案，而最值得注意的是《中華人民共和國環境保護稅法》與新版的《中華人民共和國水污染防治法》，其中又以環境保護法專門體現綠色稅制的單行法，影響層面最廣，全國預計將投資15兆元人民幣，並隨著每一年的環保發展進行滾動式修正。

這些條文的頒布並非只針對在大陸發展的臺商，而是針對全國企業，其後續發展值得關注。2017年12月24日，中國大陸政府宣布整治吳淞江的水質，要求沿岸的工廠停工17天，當時受影響的廠商當中有富士康、南亞等臺商。雖然後來暫緩實施，但為取得經濟、社會與環境的平衡，仍須限制廢棄物的排放；部分臺商與其他工廠於是開始計畫遷出該區，以避免影響生產進度，而平日即重視環保的企業受到較少的波及。

中國大陸目前所面臨的階段，就跟臺灣於1980年代成立環保署時一樣，當時也有許多高污染企業外移。如今，面對中國大陸環保意識抬頭，加上相關政策實施，部分企業也將陸續外移，但這並非企業永續之道。對企業而言，減少污染排放並減少二氧化碳排放量，以及如何增加再生能源的使用，是全世界大家面臨的共同問題，此一議題同時需要全國民眾建立共識和共同積極面對；消費者對於環境永續的重視與關注，牽動著企業的發展與永續。

林靜怡／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。