(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)大數據當道！你也想學習大數據軟體，卻不知從何下手嗎？來看看專家怎麽建議。

喬治·安納多易提斯（George Anadiotis）在《ZDNet》上撰寫文章，建議民衆應先弄清楚自己的目的，再選擇學習的語言。

他介紹，歷史悠久的Java，最近似乎開始失寵,其中最主要的原因是，該語言不適合進行近來程式設計師重視的實時計算。

而最近正夯的Python，則毫無疑問的是大數據和機器學習的領頭羊，因爲該語言非常容易上手，且有豐富的套件，方便編寫程式。安納多易提斯引述一位專家説法，表示由於Python好操作，因此已開始進入校園，讓年輕一代學子，熟悉Python而不是Java。

相對於Python，專門用於大數據、統計分析的R語言，最近似乎不如往日火紅，原因可能是該語言專門是為統計學和計量經濟學設計，因此要執行其他計算任務時，會比較不方便。不過，由於該語言有龐大社群，因此無論你要執行多麽奇怪、罕見的統計計算，幾乎都能在網路上，找到別人已經寫好的套件直接使用。另外，由於R語言在學術界地位相當高，因此有最新的方法出現時，往往會先被編寫成R語言的套件。

另外，目前還有幾種新興程式語言，但他們尚未成熟，因此某些專家不推薦初學者使用。

例如在諾貝爾經濟學獎得主托瑪斯·薩金特（Thomas Sargent）編寫的免費數理經濟計算程式教學網站Quantitative Economics中，就有提到剛誕生不久的程式語言Julia。網站説明，Julia的程式編寫，長得「更像數學」，讓程式初學者容易親近，且三角函數和對數等基本功能，都直接包含在語言内，不用像其他語言一樣要另外安裝套件，甚至是自己定義。然而，網站警告，由於Julia還太年輕，因此該語言本身以及其套件，都還不太穩定，且從現實經濟層面考量，現在市場上對Julia知識的需求，也還不大，因此表示初學者還是從Python學起比較好。

想學習大數據？你該學習這些程式語言