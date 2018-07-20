【瞬間消暑妙方】伊藤潤二 恐怖體驗展 - 絕命逃走中

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）天氣這麼熱，小編推薦一個讓您瞬間消暑，從頭涼到腳的活動。連日本漫畫家伊藤潤二老師也親自來台灣，真心向大家推薦：「伊藤潤二 恐怖體驗展 - 絕命逃走中」。

亞洲第一個再現恐怖漫畫大師伊藤潤二世界觀的鬼屋，即日起在新光三越台北信義新天地迎接大家！快鼓起勇氣，造訪恐懼鎮、告別市奇幻鬼屋！還有雙一閣樓、稻草人等讓人驚聲尖叫、意想不到的體驗區。

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打從心底的最深的恐懼，是釋放，是反射，不可錯過的體驗。連伊藤潤二老師自己體驗過後，都驚呼可怕，差點嚇破膽。

其實伊藤潤二老師進入鬼屋前的錄影談話，就已經隱約透露他的不安(如下)。因為這位恐怖漫畫大師，即將和自己創造的角色相遇 。

取材自日本電視動畫《伊藤潤二驚選集》當中12篇章的恐怖體驗展、現已邁入第二週！

綺麗登場的淵小姐、不斷孳生的美麗富江、閣樓的釘子少年雙一⋯⋯走出大師畫筆下的居民們，將為您奉上「五腥級」的招待⋯⋯

坐上通往告別市的列車，在黑暗中摸索方向，快速竄逃。肯定讓您暑意全消！

走出鬼屋後，還有難得一見的漫畫場景重現，此外，伊藤潤二作品經典角色富江、名模淵小姐、愛詛咒人的雙一等相關周邊商品，更是琳瑯滿目。

除了台灣限定富江肉乾、富江啤酒，其他如御守(護身符)、T恤、筆記本、明信片等都很有特色。最後還有伊藤潤二限定輕食料理，可以讓您壓壓驚喔！

伊藤潤二曾說，之所以會開始畫恐怖漫畫，是因為他兩個姐姐都很愛看恐怖漫畫家楳圖一雄的漫畫，他跟著看，也受到楳圖一雄的影響，因此創作出最知名的角色「富江」。



「富江」的創作靈感，來自伊藤潤二國中時隔壁班同學出車禍。當時他對於每天會出現在身邊的人突然消失，感到不可思議，但又覺得同學隨時可能出現在身邊。因此創造一個有再生能力的「富江」。



富江長得非常美麗，是伊藤潤二想像中的美麗女子，但是個性極為嬌縱殘忍，讓親近她的人最後都會把富江殺死。而富江則會不斷地再生繁衍，成為長得美麗卻重複增生、復活的經典人物。

提醒您：抵達新光三越A9後，務必先至1F票亭( 近香堤廣場 ）兌換票券、抽取號碼牌，再上 9F。

並請詳讀入場須知：https://bit.ly/2uL1hAg



【展覽資訊】伊藤潤二恐怖體驗展-絕命逃走中

時間：2018/07/14-2018/09/16

地點：新光三越台北信義新天地A9 9F

票價：單館300元 雙館套票500元

▩ 票亭營業時間

周日到周四 10:30 - 21:00

周五、周六及例假日前一天 10:30 - 21:30

▩ 展覽時間

周日到周四 11:00 - 21:30 最後入場時間21:00

周五、周六及例假日前一天 11:00 - 22:00 最後入場時間21:30

▩ 官方粉絲團：https://bit.ly/2uL1hAg

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▩ 贊助單位：Samsung QLED TV