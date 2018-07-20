有洋蔥！幫傭十多載換得子女成家立業  越南母親無悔

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）如果給你14年，你會用來做什麼？來自越南的阮秋姮在台多年，透過YouTube頻道「Hang TV - 越南夯台灣」分享越南文化及在台生活點滴，7月2日她發布一支影片《我的媽媽是外籍幫傭》，分享母親阮媽媽來台工作14年的心路歷程，平淡卻感人的故事惹哭不少網友，讓人感歎母親真偉大。

近年來，隨著少子化與人口老化雙重影響下，台灣人口結構改變，仰賴外籍勞工來台從事各種產業與照護工作，許多來台多年的移工與雇主關係極為良好，親如家人。

「Hang TV - 越南夯台灣」由來自越南的阮秋姮與台灣的John共同主持，透過輕鬆的影片，分享台灣及越南的文化觀察，並進行越南語教學。近日「Hang TV - 越南夯台灣」發布一支影片《我的媽媽是外籍幫傭》，闡述母親紅兒14年前因家庭經濟因素遠離家鄉，獨自一人來台幫傭的故事。

14年來，3個兒女相繼成長，大女兒阮秋姮高中畢業後來台深造，在一次錄影機緣巧合與丈夫結緣成家，2女兒來台攻讀碩士，3女兒在越南結婚生子，如今幫傭年限已到，阮媽媽必須離開台灣回越南。

幸運的是，雇主十分照顧阮媽媽一家人，當初不僅提供住處讓來台求學的阮秋姮等同住，與他們感情也如同家人般密切，當阮媽媽出國時，與雇主在機場激動擁抱，哭的不能自己。

阮秋姮在影片中表示，在台灣她獲得很多體驗，有機會做她喜歡的工作，參加許多關於越南的活動，推廣越南文化，與丈夫結緣，讓她最感動的是，當阮媽媽獲頒優秀勞工獎時，是由她擔任活動主持人。在母親離台前，終於有機會帶她出門遊玩。母親十多載在台幫傭時光，讓女兒們平安順利長大，成家立業，希望母親回到越南後能好好休息。

影片上架不到一個月獲得將近5萬次點閱率，許多網友看了影片後紛紛表示「有洋蔥.....謝謝她對台灣的付出」「媽媽跟阿嬤的感情好好，看著阿嬤抱著媽媽哭，好不捨的感覺，好感動！」「都噴淚了」

【台越文化交流系列】Mẹ của tớ là ô sin 我的媽媽是外籍幫傭 （授權轉載）