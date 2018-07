震驚！冬奧花滑銅牌好手傳遇刺身亡 得年25歲

(台灣英文新聞/洪晨芳 綜合報導)昨(19)日晚間傳出哈薩克韓裔花式滑冰好手,丹尼斯‧丁遭企圖偷走汽車後照鏡的兩名男子刺殺,送醫後宣告不治,得年25歲,引起花滑界一片譁然。

丹尼斯‧丁在2014年的索契奧運中,拿下了男子單人的銅牌,並在2015年的四大洲花式滑冰錦標賽和2017年的世大運拿下了金牌,是哈薩克難得的國寶級花滑選手。並且,他才在今年2月底時,到過台北小巨蛋,參加2018四大洲花式滑冰錦標賽。

丹尼斯‧丁逝世的消息一傳出,世界各國花滑選手紛紛在社群網站發文,哀悼這顆璀璨之星的殞落。

加拿大華裔選手陳偉群發文:「他是花滑界最優秀的一位選手之一,這段時間對他的家人來說一定很難熬,我在此表示沉痛的哀悼。能和他在冰上共舞,是我這輩子最珍貴的回憶。」

今年初在台北四大洲花式滑冰錦標賽,拿下男子單人銅牌的傑森‧布朗,也在推特上表示:「丹尼斯‧丁的表現總是不斷讓人驚艷,他對於花滑的熱情、天份以及所付出的努力都是無與倫比的,聽到他離開的消息,我的心都碎了,少了他,花滑界將不再一樣。」

下面這段YouTube影片為丹尼斯‧丁今年初在台北小巨蛋比賽演出的畫面:

丹尼斯‧丁意外身亡後,他滑冰界的好友紛紛推文悼念:

Denis never ceased 2 amaze me. His hard work/artistic/brilliance/kindness/passion 4 skating/ were unmatched.

•

Heartbroken by the news Sending thoughts & 2 his family. The ⛸ community lost some1 very special. It will never b the same. Miss & love u 4ever @Tenis_Den pic.twitter.com/cYNiY6ltmG